BM – martes 7 de marzo

CAPACITACIÓN DE FÚTBOL INFANTIL A CARGO DEL PROFESOR SERAFÍN RUBINO La Secretaría de Deportes informa que el sábado 11 de marzo, en el horario de 9.30 a 13 horas aproximadamente, el profesor Serafín Rubino dictará una capacitación de fútbol infantil en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. El florense, actual preparador físico de la prenovena (clase 2010) del Club Estudiantes de La Plata, abordará los siguientes puntos: a) Aspectos emocionales en el fútbol infantil. b) Desarrollo de la técnica de manera integrada al juego. c) Armado de microciclo. La disertación está destinada a profesores, entrenadores y afines, siendo la entrada libre y gratuita.

CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES La Dirección de Adultos Mayores y Tercera Edad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, comunica que se encuentra abierta la inscripción para los Talleres que se dictarán durante este año desde el área. Se realizarán Talleres de Telar, de Muñequería, de Fotografía, Tango y Reciclados. Las y los interesados pueden anotarse en la Dirección, Av. Gral. Paz 324, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

PADEL: FIORELLA PROPATO GANÓ LA PRIMERA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES Y EMMA DI TULLIO FUE SUBCAMPEONA La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato, Emma Di Tullio y Santino Propato por su espectacular participación en la primera fecha del Selectivo Nacional de Menores que se llevó a cabo desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de marzo en Córdoba, organizado por la Asociación de Padel Argentino (APA). Fiorella Propato y Francesca Floriandi (San Luis) hicieron su debut en la categoría Sub 16 “A” y se adjudicaron el certamen con autoridad al superar 6/1 y 6/2 a Greta Gavio y Antonella Sol Dángelo (Buenos Aires), dupla con la cual habían perdido 6/4 y 6/4 en el primer partido. Luego, en el segundo encuentro ganaron 6/0 y 6/3, en el tercero se impusieron 6/3 y 6/4 y, en la fase semifinal, se quedaron con la victoria por 6/4, 6/7 y 6/4. Por su parte, Emma Di Tullio tuvo un magnífico desempeño al conquistar el subcampeonato de la división Sub 16 “C”. La florense junto a Azul Shaiel Ochoa (Córdoba) desplegaron un interesante nivel de juego para llegar a la final, donde cayeron ante Nahieli Aldana González y Abril Agostina Benítez (Misiones). Por último, Santino Propato y Agustín Silva (Mar del Plata) también cumplieron con las expectativas, siendo superados ajustadamente 7/5 en el tercer set ante Máximo José Antoniazzi Colazo (Córdoba) y Facundo Esteban Montenegro (Salta), en el marco de la semifinal del torneo de Sub 14 “A”.

CIERRE DE LOS TALLERES DE VERANO DEL HOGAR AGRÍCOLA Durante la temporada de verano, el Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó a cabo distintos talleres de manualidades, costura, reciclado y demás, con la participación de un importante número de inscriptos. Días atrás se realizaron las últimas clases y cierre de los talleres de reciclado de objetos de madera; crochet; macramé; cocina; pintura sobre tela; manicuría; corte y confección; reciclado y pinturas de latas. La propuesta del Hogar Agrícola, que durante este tiempo y todo el año se brinda de manera gratuita y accesible, tiene como objetivo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y ofrecer a los interesados la posibilidad de participar y compartir estas actividades donde se dan a conocer diferentes métodos de trabajo que pueden ser de gran beneficio como herramienta y salidas laborales.

ALBERTO GELENÉ ACOMPAÑÓ A APHOGARD EN EL INICIO DE LA OBRA DEL HOGAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD El intendente Alberto Gelené acompañó a la Comisión Directiva de APHOGARD en la presentación del inicio de la construcción del hogar para personas con discapacidad que se emplazará en el predio de Av. Carramasa y Moreno de nuestra ciudad. El Gobierno Municipal colabora a través de un equipo de la Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente, articulando todo lo referido a cuestiones técnicas de la obra; también mediante el aporte de materiales, elaboración de hormigón en esta etapa fundacional y en todo lo que se requiera. En marco de la presentación, el intendente Gelené felicitó a todos los integrantes, socios y colaboradores de la institución por el esfuerzo hecho durante todo este tiempo para poder sumar recursos que van a ser volcados en una obra tan importante para Las Flores como esta. “Es un proyecto muy necesario y esperado. El hecho en su momento de haber definido la adquisición de este terreno tenía este objetivo; el trabajo de APHOGARD apunta a eso y lo fortalece”, remarcó. “Seguimos trabajando, apoyando a cada una de las instituciones desde la Secretaría de Desarrollo Humano como siempre lo hacemos”, subrayó el intendente destacando la importancia de acompañar la tarea de las entidades que fortalecen el desarrollo integral de todos los sectores y vecinos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram