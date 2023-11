BM – miércoles 1 de noviembre

NUEVOS HORARIOS DE LOS MUSEOS A PARTIR DE NOVIEMBRE La Secretaría de Cultura de Las Flores informa los nuevos horarios de apertura y visitas a los Museos y Archivo Histórico. A partir del mes de noviembre, podrán disfrutar y explorar la riqueza histórica, cultural y natural que ofrecen estos espacios:

Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” y Museo Histórico “Alfredo R. Almada”: Lunes a Viernes 10 a 12hs. Sábados, Domingos y feriados: 17:30 a 20:30hs.

Archivo Histórico “Nora Genaro”: Lunes a Viernes 10 a 12hs.

Museo y Biblioteca “Bioy Casares” – Pardo: Sábados, Domingos y feriados 17:30 a 20:30hs.

Para consultas y solicitudes de visitas grupales, estamos a su disposición en el teléfono 02244 – 442387.

¡Los esperamos para explorar la historia y el patrimonio cultural florense!.

HORARIO DE APERTURA DEL CEMENTERIO La Subsecretaría de Equipamiento y Operaciones recuerda el nuevo horario para visitas al Cementerio de nuestra ciudad que es de 7 a 20 horas.

Este horario ya se implementa desde hoy 1° de noviembre.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público recuerda a la comunidad dónde se encuentran ubicados los Puntos Limpios para depositar residuos reciclables (cartón, vidrio, metal, etc.):

– Plaza Italia

– Plaza Sol

– Jardín Botánico / Plaza España

– Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares

– Punto de Separación Móvil: Parque Plaza Montero

Este tipo de residuos son reciclables y puede sacarse también los días de recolección de residuos secos, a partir de las 14 horas:

– Miércoles: desde Av. San Martín hacia Av. Cruz Marqués

– Jueves: desde Av. San Martín hacia Av. Independencia.

Es importante recordar que podemos colaborar con el Taller ALMA depositando los envases PET en los canastos que se encuentran ubicados en diversos lugares del partido de Las Flores y las Eco-Botellas en el canasto de la Escuela Primaria 21 ubicado sobre Av. Carmen.

Con respecto a residuos orgánicos y patogénicos, se solicita que por favor no sean depositados en Canastos o Puntos Limpios, ya que esto no sólo dificulta el tratamiento de los residuos reciclables, sino que, además, pone en riesgo la salud de quienes recolectan y manipulan estos residuos.

En cuanto a objetos punzantes, se solicita sean colocados en una botella o bien protegidos para evitar heridas.

Solicitamos la colaboración de todos para mantener la limpieza y el orden de nuestra ciudad y poder cuidar a quienes se encargan de estas tareas.

LAS FLORES HOCKEY PRESENTE EN UNA JORNADA AMISTOSA EN AZUL La Secretaría de Deportes informa que equipos de las Escuela Municipal e integrantes de la Asociación Civil Las Flores Hockey participaron en un encuentro amistoso, que se desarrolló el último sábado en las instalaciones del Club Alumni de Azul. En la oportunidad, se disputaron varios encuentros de las categorías Sub 10/12, Sub 14 y Sub 16, donde las florenses demostraron un buen nivel, evidenciándose el progreso producto del compromiso en cada entrenamiento, pero más allá de eso lo importante fue el grato momento vivido que permitió sumar experiencia y generar amistad.

