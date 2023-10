BM – miércoles 11 de octubre

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO LITERARIO HUGO MARIO IANIVELLI EN EL FESTIVAL LITERARIO En la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura se realizó otra edición del Festival Literario de Las Flores donde se contó con la disertación de Ángela Pradelli y se entregaron los premios del Concurso Literario que homenajea al escritor florense Hugo Mario Ianivelli. La prestigiosa escritora Pradelli presentó su libro Dos soldados, “una crónica cruda y estremecedora de hechos que forman parte de la historia de los argentinos”; hechos que, como afirma la autora, son pasado pero también presente. Llegado el momento, el intendente Alberto Gelené y el secretario de Educación, Rogelio Díaz, realizaron la entrega de distinciones a los premiados en cuento y poesía.

Cuento:

Categoría A: 1º Premio: Victoria Etcheto Linares; «Bambú y las tres princesas»

Categoría B: 1º Premio: Luna Isabella Garcia Romero; «La noche de Halloween»

Mención: Jonás Bastién Molina; «El mejor sufrimiento»

Categoría C: 1º Premio: Alfonsina Fernández; «No te duermas»

2º Premio: Isabela Hidalgo Arrúa; «Algo especial»

Categoría D: 1º Premio: Pedro Anibal Elgue; «Un verano especial»

2º Premio: Alberto Aronis; «El color de la vida»

Mención: Jorgelina Nahir Montalbetti; «Una vuelta y media»

Poesía:

Categoría A: 1º Premio: Bárbara Etcheto Linares; «Margarita y su varita»

Categoría B: 1º Premio: Benjamín Pelliza; «La felicidad de Argentina» escrito en Braile

Categoría C: Mención: Martiniana Laborde Harle; «El fútbol y su magia»

Categoría D: 1º Premio: Luisina Iparraguirre; «Alan ama a Amanda»

2º Premio: Elizabeth Duringer; «Nadar de noche»

3º Premio: Sara Susana Flaqué; «Por cuatro escalones»

Mención: Omar Felice; «Perdiendo mi devoción»

La lectura también fue protagonista: al cierre del encuentro algunos escritores premiados presentaron al público presente sus creaciones literarias.

VISITA DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LA TECNICATURA EN TURISMO RURAL DE LA FAUBA En la jornada de ayer se recibió a un grupo de docentes y alumnos de la Tecnicatura en Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que visitó Las Flores en el marco de su viaje de estudios para la materia Dinámica de la comunicación a cargo de la profesora María del Pilar Bravo. El recorrido comenzó en la Municipalidad de Las Flores, donde fueron recibidos por Flavio Iacomini, Luz Manzo y Wanda Borda, profundizando sobre distintos aspectos de nuestra ciudad: turismo, cultura, producción, y actividad económica, entre otras inquietudes que fueron surgiendo. El itinerario continuó en Parque Plaza Montero, donde Pedro Cantet y Hernán Moreno junto a las informantes turísticas mostraron el lugar, actividades que allí se realizan y proyectos en marcha. Posteriormente el grupo se dirigió a la bodega La Blanqueada, conociendo detalles del emprendimiento donde disfrutaron de una cata de vinos de autor y un almuerzo con productos locales. Más tarde visitaron Rosas finalizando la visita en “Chacra Don Bueno” donde su anfitrión, Osvaldo, transmitió su experiencia como emprendedor y despidió al grupo con una merienda. Se agradece a FAUBA por elegir nuevamente Las Flores y a todos los actores, tanto del sector público como privado, que colaboraron con la producción de este circuito.

ELECCIONES GENERALES: TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES La Municipalidad de Las Flores informa que se dispondrá para estudiantes universitarios de las ciudades de La Plata y Tandil, transporte gratuito los días viernes 20 y domingo 22 de octubre con motivo de desarrollarse el día 22 las Elecciones Generales.

Cabe destacar que los cupos son limitados.

Salida desde La Plata el viernes 20 a las 18:30 horas (Plaza Moreno) y regreso el domingo 22, 19 horas (Terminal de Ómnibus).

Desde Tandil el viernes 20, 18:30 horas (Garibaldi 955) y regreso domingo 22, 19 horas (Terminal de Ómnibus).

Para inscribirse llamar al 02244-440956, de 8 a 20 horas.

ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS JUEGOS ADULTOS MAYORES FLORENSES 2023 La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Adultos Mayores Florenses 2023. Aquellas personas que deseen participar pueden anotarse en las oficinas del área, en Av. Gral. Paz 324, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En marco de la 16° edición de los Juegos, los Adultos Mayores y personas de la Tercera Edad competirán en distintas disciplinas deportivas, culturales, y compartirán además distintas jornadas de compañerismo, entretenimiento y momentos amenos.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 23 DE AGOSTO DE 2023:

POR DECRETO N° 2363 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3533 por la cual se modifican los Artículos 45º, 50º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 59º, e incorpora el Artículo 56ª bis a la Ordenanza Nº 2836/15 – Estatuto para el personal de la Municipalidad de Las Flores -.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

POR DECRETO N° 2479 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3534 mediante la cual se convalida el nuevo Convenio de Adquisición Directa de Inmueble celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Las Flores, por la cual esta última se aviene a transferir a la primera una fracción de terreno, con todo lo plantado y asentado, según ángulos, medidas y linderos indicados en el Plano de Mensura y Desmembración para Camino Nº 58-014-2022, que es parte del inmueble Nomenclatura Catastral Circunscripción 1, Sección D, Chacra 103, Fracción 1, Partida Inmobiliaria Nº 16954, Matrícula Nº 12828(58) la cual será afectada a la ejecución de la obra “ONU C 104: MEJORA TRAVESÍA URBANA, ADECUACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS A LAS FLORES – RUTA NACIONAL Nº 3 KM. 176,00 – KM. 199,00- PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, con una superficie afectada de 922,51 m2. por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS ($2.130.700,00), ello de acuerdo con la Tasación actualizada de la superficie a ceder efectuada por la Sala C del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

POR DECRETO N° 2480 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3535 por la cual se convalida el Convenio y sus Anexos I, II, III y IV (EX-2023-43519015- -APN-DGD#MAGYP-CONVENIO Nº 31/2023) celebrado el 5 de junio de 2023 entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y la Municipalidad de Las Flores, implementando medidas de apoyo a la Emergencia en el Marco de la Ley Nº 26.509, teniendo como objetivo la cooperación y asistencia entre las partes a efectos de fortalecer los sistemas productivos agropecuarios mediante el mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales ubicados en la zona de influencia de la Municipalidad para lo cual la Secretaría se compromete a aportar la suma de hasta PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000,00) en forma de aporte no Reembolsable (ANR), destinada a la compra de UNA (1) Motoniveladora nueva y realizar todas aquellas tareas que hagan al cumplimiento de citado convenio.

POR DECRETO N° 2481 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3536 por la cual se convalida el Decreto Nº 2236 del 15 de agosto de 2023 por el cual se aprueba el contrato de construcción y suministro de energía eléctrica para la ejecución de la obra “C.T.A. -Línea Iarusi – Villa Pardo – Partido de Las Flores” celebrado entre la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. y la Municipalidad de Las Flores, por la suma total de pesos un millón ciento trece mil trescientos diecisiete con cuarenta y cuatro centavos ($1.113.317,44).

POR DECRETO N° 2482 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3537 por la cual se identifica por Código QR cada edificio y/o escultura, destacada como bien patrimonial del Partido de Las Flores o se considere relevante para destacar a fin de visualizar la información histórica y arquitectónica de cada uno.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

POR DECRETO N° 2582 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3540 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Economía del Conocimiento y la Municipalidad de Las Flores por el que se establecen vínculos de cooperación, complementación e intercambio académico, pedagógico y tecnológico, orientados al desarrollo de acciones conjuntas que promuevan las capacidades productivas, la incorporación de recursos humanos que posean capacidades y habilidades acordes a los requerimientos de la economía basada en el conocimiento, en el marco de Programas de economía del conocimiento.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

POR DECRETO N° 2597 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3539 por la cual se adhiere en todos sus términos a la Ley Nº 27506 de la República Argentina que establece la creación del “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

POR DECRETO N° 2644 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3538 por la cual se convalida, en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación, como conveniente a los intereses municipales, el texto del Decreto Nº 2384 del 24 de agosto de 2023, dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual en su Art. 1º se adjudicó a la firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A., única oferente, la adquisición de 200 toneladas de Cemento Portland CPN 40 o CPF 40 a granel, por valor de Pesos once millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y dos ($11.165.052,00), según la Licitación Privada Nº 26/2023.

POR DECRETO N° 2645 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3541 mediante la cual se convalida el Convenio General y Adenda Ampliatoria y Anexo Presupuesto al Convenio Específico suscripto el 4 de julio de 2022, celebrados entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en el cual se establecen relaciones de complementación, cooperación académica y capacitación técnica en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, incorporando el dictado de la Diplomatura en técnicas y prácticas para formular, validar y gestionar emprendimientos de turismo.

POR DECRETO N° 2646 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3542 mediante la cual se autoriza a la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas de la Provincia de Buenos Aires a realizar dos (2) nuevas perforaciones, con sus componentes complementarios, destinadas a la extracción de agua, para el abastecimiento de agua potable en la localidad de Villa Pardo.

POR DECRETO N° 2647 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3543 por la cual se incorporan a la Ordenanza Nº 3404 la convalidación y la construcción de reductores de velocidad y/o lomadas de burro en el Partido de Las Flores.

POR DECRETO N° 2648 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3544 mediante la cual se adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial Nº 15418 “Día Provincial de la Seguridad del Paciente” en coincidencia con el “Día Mundial de la Seguridad del Paciente” y se establece en el Partido de Las Flores “La Semana de la Seguridad del Paciente”, todos los años, desde el día 11 de septiembre hasta el 18 de septiembre inclusive.

LA ESCUELA MUNICIPAL EN EL SÉPTIMO FESTIVAL DE ATLETISMO INCLUSIVO Alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, a cargo de la profesora Fernanda Negrete, intervinieron en la séptima edición del Festival de Atletismo Inclusivo que se desarrolló desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de octubre en Lobería. El certamen, que organizó el Centro de Educación Física N° 43 de la mencionada ciudad, estuvo destinado a atletas con y sin discapacidad donde los florenses cumplieron una excelente actuación en pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. Por otro lado, la entidad “Manitos de Luz” estuvo a cargo de la organización de la Correcaminata, en la cual Valentino Dodaro y Blas Flores resultaron segundo y tercero, respectivamente, sobre una distancia de 5 Km. y la de 3 Km. fue participativa. La delegación de nuestra localidad se alojó en la Escuela Agropecuaria y estuvo integrada por: Victoria Castro, Wenceslao Larramendi, Emiliano Oviedo, Gonzalo Toledo, Enzo Cárdenas, Blas Flores, Nadia Capurro, Nehuén Santillán, Valentino Dodaro, Aljandra Olivo, Gianella Carranza y Alan Crego. Por otro lado, Fernanda Negrete participó del Tercer Congreso de Educación Física y Deporte Paralímpico, que se llevó a cabo en el CEF N° 43 en el marco de los 40 años de la institución. Cabe destacar que estuvo presente Leonardo Troncoso (Director de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires).

FERNANDA NEGRETE EN EL CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE ATLETISMO La Secretaría de Deportes felicita a Fernanda Negrete quien formará parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Atletismo, que participará en los Juegos Parapanamericanos desde el sábado 11 hasta el lunes 27 de noviembre en Santiago de Chile, organizados por el Comité Paralímpico del país trasandino y fiscalizado por el IPC. La florense fue notificada en el Tercer Congreso de Educación Física y Deporte Paralímpico, realizado el pasado lunes en Lobería, por el Técnico Nacional de Atletismo de la FADEPAC, Prof. Gustavo Ariel González. Sin lugar a dudas, una muy buena noticia y a su vez un merecido reconocimiento para Fernanda, que desde hace mucho tiempo viene realizando un trabajo serio y a conciencia por el bien del atletismo de nuestra ciudad.

DESFILE EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES El próximo sábado 14 a las 18 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal, se realizará un importante desfile en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. El Centro Cultural Asociación Civil Mujeres Rurales de Las Flores, que preside Andrea Izzo Capella, está encargado de la organización de este evento que presenta a la generación de diseñadores, modistas y modelos que se están formando en el mencionado Centro. Se anunció también que el Centro Cultural Mujeres Rurales agasajará a Analía Damperat y al Centro Tradicionalista Mujeres Rurales de Brandsen, quienes recibirán obras de la serie Mujeres Rurales del acuarelista Luis Rizutti. También se presentará una muestra de fotos Mujeres Rurales Latinoamericanas realizada por el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Cultura. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

