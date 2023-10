Torneo Federal de Fútbol: Las Flores participará con las selecciones Sub-17 y Sub-15

Se anunció esta mañana en conferencia de prensa la participación de nuestra ciudad en el próximo Torneo Federal de Fútbol 2023 organizado por el Consejo Federal. Al respecto, el secretario de deportes municipal, Prof. Fernando Muñiz manifestó que «nos entusiasmó la idea de acompañar desde el municipio a nuestra Liga de Fútbol en este importante torneo. Desde nuestra secretaría nos es muy grato acompañar este evento». Por su parte, el intendente Alberto Gelené señaló que «vestir la camiseta de nuestra selección es algo muy lindo y el municipio, a través de la secretaría de Deportes, estará para colaborar y apoyar. Sabemos que hay necesidad de transporte, equipamiento y infraestructura. Nos es grato colaborar y lograr la mejor representación en este deporte que es pasión de multitudes»

Hugo Núñez (Pte. Liga de Fútbol): «La idea era plantearlo para el año que viene ya que hoy en día venimos apoyando a los clubes que están jugando los tornes de esa categoría. Pero bueno, nos embalamos con la disposición de los técnicos y eso nos dio el impulso para hacerlo con el apoyo de la Secretaría de Deportes. Somos una liga muy chica con respecto a otras de la región pero siempre jugando de igual a igual. Esto eleva la vara para que el año que viene se empiece a trabajar desde el inicio. Con respecto a este torneo estimamos que en una semana ya estaría el fixture y el reglamento para saber cómo se va a jugar. Por ahora no quisimos armar Sub-13 porque hay actualmente un equipo jugando el certamen nacional de esa categoría».

Matías Delgado (técnico Sub-17): «Para los chicos es algo hermoso vestir la camiseta de la ciudad. Si no es un trabajo en conjunto es imposible afrontar este tipo de competencia. Agradecer a todos los que nos acompañan como el Municipio, Deportes y los profesores como son Mariano Grimaux y Leonel Daprotis. Se hizo un grupo de trabajo muy lindo. Los chicos responden a los entrenamientos y el grupo humano es muy bueno. Queremos que la familia futbolera vuelva a la cancha, no importa la camiseta. Ni hablar del sueño de ser competitivo y tratar de llegar a lo más alto posible. La materia prima que tenemos es difícil encontrarla en otros lados. Quedó demostrado hace un par de años con la Sub-13 y aquella coronación a nivel nacional. Eso nos despertó a todos. Que sea el puntapié no sólo para este torneo sino para los años que vienen».

Martín Saurel (técnico Sub-15): «Creo que hay muy buen material en las dos divisionales. Si trabjamos en conjunto y tiramos todos para el mismo lado lograremos un buen nivel. Nos ha pasado en nuestro club (Atlético) y lo pudimos comprobar. Nosotros armamos un selectivo con jugadores de todos los clubes. Si bien soy la cabeza hablé con todos los técnicos de los otros clubes y todos están invitados a colaborar. Cuando más unidos estemos será mejor para que los resultados lleguen. Los que pudimos jugar alguna vez en una selección sabemos que es algo hermoso. Me pone contento que se haga y ojalá que perdure en el tiempo».

