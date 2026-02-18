BM – miércoles 18 de febrero

DISPOSICIÓN MUNICIPAL ANTE LA JORNADA DE MEDIDA DE FUERZA La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del Departamento Ejecutivo de garantizar la plena libertad de acción frente a la jornada de paro anunciada por la CGT para el día de mañana. ​Esta medida se fundamenta en el firme respeto del Departamento Ejecutivo hacia los derechos constitucionales de los trabajadores, reconociendo la libertad de cada agente de adherir o no a la medida de fuerza según su propia voluntad y convicción. ​En tal sentido, se informa que: ​No se computará la inasistencia a efectos del descuento del presentismo, asegurando que la decisión personal de cada trabajador no impacte de manera negativa en su economía familiar. ​Se respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad. ​Es fundamental aclarar que, para no desatender las necesidades de nuestra comunidad, los servicios esenciales e indispensables continuarán brindándose.

2ª COPA NACIONAL “TINO COSTA”, HOMENAJE A “MINGO” ANGELELLO: UNA VERDADERA FIESTA DEPORTIVA CON GRANDES BENEFICIOS PARA LA CIUDAD Familias, pasión, encuentro y un ritmo único para nuestra ciudad con todo lo vivido en la 2ª Edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa, en esta oportunidad en un merecido reconocimiento a Cesar “Mingo” Angelello. Las dos figuras florenses que tan bien han representado siempre a Las Flores, acompañaron, junto al intendente Fabián Blanstein, otros funcionarios, integrantes de la organización y demás colaboradores, cada una de las cuatro jornadas que se disputaron en los tres estadios: Ferro, Juventud Unida y el CEF N° 6. La comunidad pudo ser partícipe del evento organizado con éxito por el equipo de trabajo conjunto de la Municipalidad de Las Flores y miembros de distintas instituciones. También los visitantes – que llegaron junto a los 40 equipos y delegaciones participantes – disfrutaron de los lugares destacados de la ciudad, dando un importante marco turístico, permitiendo así el desarrollo comercial, de alojamientos, gastronómico y de otros sectores, de gran beneficio para los florenses. En lo deportivo, vale remarcar que en la categoría central 2014, el ganador fue el Club Atlético Banfield que, tras igualar 0 a 0 con Independiente de Avellaneda, triunfó en los penales. En tanto, el Club Ferrocarril Roca se coronó Campeón de la categoría 2012, una de las dos paralelas de este certamen que se caracterizó por la gran presencia del público. Los albicelestes de Las Flores le ganaron 1 a 0 a El Fortín de Olavarría. En la otra categoría paralela del Torneo, la 2016, el título fue para el equipo de la filial de Argentinos Juniors de Moreno que, también en los penales, pudo ganarle al local Juventud Unida. Los equipos ganadores fueron agasajados con gran alegría y colorido en el Estadio del CEF donde los niños recibieron las Copas, las medallas y todos los reconocimientos por lo logrado para luego festejar con sus familias y cuerpos técnicos. En marco de las Copas de Plata, el equipo florense de La Academia de Martín Saurel se quedó con el título de la categoría 2014 al ganarle a El Taladro 2 a 0 en cancha de Ferro mientras que en la categoría 2012 fue para Alvear Futbol Club y en la 2016 el titulo se lo llevaron los dos equipos de Gonnet que empataron y compartieron el logro obtenido.

