BM – miércoles 26 de julio

AVANCE DE OBRAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD Continúan los avances en diversas obras que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad. Se encuentra en ejecución la obra en la Escuela Primaria N° 2 donde se está construyendo un nuevo espacio que cuenta con SUM, sector administrativo, cocina y baños. Estas tareas se suman además a la obra que tiene lugar en el Jardín de Infantes N° 904 del Barrio Las Verbenas. Además, se efectúa la ampliación de la red de gas en Av. Carramasa entre Av. Guaresti y Av. Carmen y el avance de la pavimentación en Barrio Las Flores. En tanto en el sector de Barrio Traut, una cuadrilla de trabajadores municipales desarrolla la obra de cloacas sobre calle Libertad entre Av. Avellaneda y Cisneros; además de varias acciones que se efectúan en otros sectores de la ciudad.

“MATE MILONGUERO” EN LA ÚLTIMA JORNADA DE CULTURA EN VACACIONES DE INVIERNO El próximo domingo desde las 15.30 horas, en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura, se llevará a cabo el último evento de la nutrida agenda que mostró Cultura en estas Vacaciones de Invierno. “Mate Milonguero” será una jornada de tango y buena música, donde habrá también mesa dulce y sorteos entre los presentes. Se invita a la comunidad a participar. “Vení con el mate y con muchas ganas de bailar”, reza el slogan en este último encuentro, que al igual que todos los demás, será con entrada libre y gratuita.

“ALAN BRANDO, PAYASO DE ALMA” Y UN SHOW QUE CAUTIVÓ A GRANDES Y CHICOS Alan Brando, Payaso de Alma se presentó a sala llena en el Teatro Español de nuestra ciudad en el marco de las actividades de Vacaciones de Invierno programadas por la Secretaría de Cultura. La interacción con el público, a través de elementos, trucos y participaciones; el colorido y las destrezas arriba del escenario, no solo del artista sino también de sus pequeñas acompañantes, fueron motivadores principales del show que además contó con malabares, equilibrio y otras atracciones. Grandes y chicos coronaron con aplausos la actuación circense que por las malas condiciones climáticas debió cambiar de locación (se había anunciado en Almacén El Biguá del Parque Plaza Montero). No obstante, esto no impidió que la gente se trasladara en gran número a la sala de la Avenida Carmen para disfrutar de un verdadero espectáculo de nivel.

SIGUE SIENDO IMPORTANTE LA RESPUESTA DEL PÚBLICO EN CULTURA EN VACACIONES DE INVIERNO Ayer martes, la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Secretaría de Cultura, mostró muchísimo publicó que se acercó para compartir la interesante jornada del Taller de Réplicas, recorridas por los Museos de Ciencias Naturales y el Histórico como así también los niños y niñas disfrutaron del Taller de Arte que explicó y coordinó el profesor Ignacio Vilela.

En el Taller de Réplicas se hicieron muestras de caparazón de gliptodonte, un hecho que entusiasmó de sobremanera a los chicos y chicas que, acompañados por sus familiares, disfrutaron de una tarde donde los y las coordinadoras de la actividad Paloma Calabria, Muluk Solar Rosales, Ezequiel Milicich, Johana Vitale y Roberto Paoletti explicaron a los presentes las formas de realización de las réplicas. Las actividades de Cultura en Vacaciones de Invierno continuarán todos los días hasta el domingo 30 de julio inclusive.

