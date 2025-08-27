27 de agosto de 2025

BM – miércoles 27 de agosto

CONTINÚAN LAS JORNADAS LÚDICAS DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS Desde la Secretaría de Salud Pública junto con Promotores Comunitarios de Provincia, se realizó en el Centro de Promoción Comunitaria Este, una jornada lúdica para prevención de infecciones respiratorias. Esta acción se suma a las que se vienen haciendo durante estos meses para que los niños aprendan a cuidarse previniendo infecciones respiratorias y contagios. Los niños son replicadores de conocimientos y eso es importante para que adquieran hábitos durante su crecimiento.

