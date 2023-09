BM – sábado 12 de septiembre

JORNADA RECREATIVA Y DE CIERRE DE LA EXITOSA 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO STOP ITS El Parque Plaza Montero fue escenario de la Jornada de Cierre de la 2ª edición del Concurso Stop ITS (paremos las infecciones de transmisión sexual). Esta jornada fue el broche de oro para todo lo que se vivió durante este año a partir de la propuesta impulsada por la Secretaría de Salud Pública, llevada adelante junto al coordinador Dr. Pablo Arrúa y con distintas instituciones de la ciudad, que fue nuevamente un éxito total. El marco del clima acompañó en un muy lindo día a los alumnos y docentes de 4º año de las Escuelas Secundarias del distrito que fueron los protagonistas y durante todo el certamen generaron más de 40 actividades territoriales, movilizaron a todas las instituciones educativas de Las Flores, lograron en conjunto más de 100 mil visualizaciones en sus perfiles de redes sociales y se apropiaron de este espacio que ya se toma como ejemplo en otras ciudades. Más allá de quien recibió el viaje como premio final – resultó ganadora la Escuela Dante Alighieri – al decir de los mismos chicos todos ganaron porque compartieron muchos momentos lindos, aprendieron, discutieron, crearon, hicieron obras de teatro, desfiles, pasacalles, pintaron murales, imprimieron folletos, se divirtieron, inundaron las redes sociales de mensajes positivos y originales, recorrieron la ciudad y sus espacios públicos, repartiendo entre mate y mate un mensaje de prevención y concientización para toda la comunidad. El balance suma aspectos más que positivos, porque ahora conocen mucho más sobre infecciones de transmisión sexual, porque ayudan a prevenir embarazos no planificados, generan un fuerte mensaje para evitar la discriminación, aceptando al que piensa distinto, valorando la afectividad y lo hicieron todo en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI). En esta jornada recreativa, organizada juntamente con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable y el Área de Turismo; con el Área de Juventudes y la Secretaría de Educación, los estudiantes escucharon mucha música, bailaron, disfrutaron de los shows de Feli Batiz y Kilo SK y compartieron un almuerzo. Para finalizar los organizadores agradecieron a todos por el compromiso y el entusiasmo para hacer realidad esta Edición 2023 de STOP ITS.

