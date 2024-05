BM – viernes 10 de mayo

SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES En la mañana del jueves 9, en el Centro de Jubilados “Las Flores”, se realizó la segunda reunión del Consejo Municipal de Adultos Mayores.

Estuvieron presentes la directora de Adultos Mayores, Ariana Pertusi junto a su equipo de trabajo; la directora de Políticas Sanitarias, Xenia Forconi; el subsecretario de Modernización, Federico Fernández; representantes de CPA Las Flores; y referentes del Centro Tejista, Centro de Jubilados “Las Flores” y Hogar de Ancianos del Hospital. En esta oportunidad se profundizó en el proyecto de realizar un censo local para tener mayor conocimiento sobre la porción de adultos mayores de nuestra ciudad, tener datos concretos en relación a las necesidades en salud, situación socioeconómica, cultural, habitacional y que proporcione información actualizada y sectorizada según la franja etaria de los 60 años en adelante. La reunión fue muy productiva y permitió avanzar en la planificación de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población de nuestra comunidad.

MARIO CABRERA PRESENTARÁ SU OBRA “ACENTOS PUEBLERINOS” EN LA FERIA DEL LIBRO El payador florense Enrique Mario Cabrera presentará «Acentos Pueblerinos» en la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La cita será el domingo 12 de mayo a las 13 horas en el stand de la Provincia de Buenos Aires. Allí contará historias y anécdotas de personajes de barrios, de parajes y pueblos vecinos que tienen que ver con la identidad local y regional.

AJEDREZ: TERCERA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE EN JUVENTUD DEPORTIVA La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, organiza la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se llevará a cabo el próximo domingo, a partir de las 10 horas, en las instalaciones del Club Juventud Deportiva con la fiscalización del árbitro nacional Ramiro Troilo. Las categorías previstas son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y libres, disputándose 7 rondas por el Sistema Suizo, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por movida y se aguarda el arribo de alrededor de 180 ajedrecistas que representarán a Junín, 25 de Mayo, Saladillo, Pehuajó, 9 de Julio, Bragado, Bolívar, La Madrid, Olavarría, Azul, Monte, Brandsen, Ranchos, General Belgrano y Castelli, además de los dueños de casa.

SEMANA DEL CELÍACO – CONTAMINACIÓN CRUZADA: ¿CÓMO PREVENIRLA? La contaminación cruzada se produce cuando un alimento que contiene gluten entra en contacto con otro que no, provocando que algunas partículas puedan quedar sobre él en forma imperceptible y de esa manera afectar a la persona que lo ingiere.

Contaminación directa: los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí

Contaminación indirecta: cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados.

Enumeramos una serie de tips que van a reducir el riesgo de contaminación al momento de cocinar/manipular alimentos aptos para personas celíacas:

● Siempre lavarse las manos antes de tocar los alimentos y limpiar la superficie de preparación de comidas.

● Destinar rejillas, esponjas y repasadores especiales para los alimentos sin gluten.

● Cocinar primero los alimentos sin gluten.

● Separar y rotular en la heladera los alimentos sin TACC.

● Buscar en la alacena un lugar exclusivo para el guardado de alimentos sin gluten.

● A la hora de cocinar usar utensilios exclusivos para alimentos sin gluten.

● En el microondas, cocinar o calentar la comida sin gluten tapada.

● Evitar compartir la mesada con otras preparaciones con gluten.

● Si se cocina en el horno alimentos de los dos tipos, cada uno debe estar en un recipiente de cocción diferente y lo más alejados posible. Siempre la preparación sin gluten debe estar arriba.

● No consumir lácteos o mermeladas del mismo pote entre los distintos integrantes de la familia (las diferentes cucharas pueden contaminar el producto).

● Prestar atención a las etiquetas de los alimentos y consumir sólo aquellos que tengan el logo que los identifica como alimentos libres de gluten “sin TACC” o “sin gluten”.

● Siempre elegir alimentos en envase cerrado. No se recomienda el consumo de productos a granel.

Alimentación fuera de casa y vida social:

A veces la primera reacción de una persona recién diagnosticada es evitar las reuniones con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Suele deberse a la incomodidad de no poder disfrutar de un alimento por no saber si es seguro para su salud. Es por eso que cuando los encuentros sean en casas o lugares privados, es importante educar al entorno sobre los cuidados a la hora de cocinar y manipular alimentos aptos celíacos dando tips generales sobre estos.

En otro tipo de lugares como restaurantes, viajes, eventos, siempre es importante advertir sobre la condición en el lugar donde se come. Así, las personas encargadas de realizar las preparaciones estarán atentos a brindar un menú apto celíacos con las prácticas y precauciones que eso implica para la elaboración de alimentos sin gluten.

Algunos consejos para comer fuera de casa siendo celíacos:

● Asegurarse de que el restaurante prepare alimentos libres de gluten

● Informarle al personal del lugar que sos celíaco.

● Asegurarse de que te den el plato correcto y que no haya sido contaminado

● Los alimentos más seguros serán aquellos que naturalmente no contienen gluten (frutas, verduras, lácteos, carnes y huevo).

● Evitar postres prefabricados

● Es importante asegurarse de que no haya contaminación cruzada durante la preparación, para esto podes consultar al personal de cocina la forma de preparación

En la Secretaría de Salud Pública podes asesorarte; también podes evacuar dudas con el equipo de Nutricionistas en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud.

