BM – viernes 13 de junio

JORNADA RECREATIVA Y CULTURAL “DÍA DEL RESPETO Y BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES” Desde la Dirección de Adultos Mayores, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, invitamos a toda la comunidad a participar de la jornada cultural y recreativa denominada: «Día del Respeto y Buen Trato hacia las Personas Mayores». Será el próximo lunes 16 a partir de las 14:30 horas en la Dirección de Cultura. Esta jornada tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, encuentro y celebración que promueva el respeto, la valoración y el buen trato hacia las personas mayores. Como cierre de la actividad se brindará la obra de teatro «Cumbia Morena Cumbia» dirigida por Matías Goyenetche.

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES E IMPUESTO AUTOMOTOR La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes los vencimientos de las siguientes Tasas Municipales:

– Cuota 3/2025 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal vence el jueves 19 de junio.

– Cuota 2/2025 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene vence el 30 de junio.

Asimismo, el vencimiento de la Cuota 1 del Impuesto Automotor, modelos municipalizados, opera el 30 de junio de 2025.

Se recuerda a la comunidad que se pueden consultar las tasas, descargar las facturas o pagar las mismas desde el sitio web a través de https://lasflores.gob.ar/tasas/.

NUEVA OFERTA ACADÉMICA EN LAS FLORES: DIPLOMATURA EN FOLKLORE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES La Secretaría de Educación invita a participar de la firma de convenio y presentación de la Diplomatura en Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la cual se dictará en nuestra ciudad de forma gratuita y de modalidad semipresencial. Dicha presentación se realizará el próximo jueves 19 de junio a las 19 horas, en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores. En este marco se podrá presenciar la Charla “Folklore, artes populares y educación”, a cargo del Lic. Victor Giusto, Decano del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes y se realizará una entrega de Instrumentos musicales destinados al Programa Orquesta – Escuela de Las Flores.

JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA INSTANCIA REGIONAL DEPORTIVA La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúa desarrollándose la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025. Durante la semana clasificaron al regional:

Tenis de Mesa: Giana De Benedetto e Ignacio Cenzano (Sub 14), Segundo Arballo y Martina Marcus (Sub 16), Guido Mundet y Juana Rosso (Sub 18).

Natación: Macarena Espinosa y Benjamín Lemma González (Sub 14; 200 m. libres); Guadalupe Valerio y Banjamín Lemma González (Sub 14; 100 m. libres y 50 m. libres); Delfina Antonelli Gigena (Sub 16; 100 m. libres); Antonia Palacios y Luca Branchesi Gómez (Sub 16; 50 m. libres); Dylan Bátiz (Sub 18; 50 m. libres); Macarena Espinosa y Domingo Scarpitti (Sub 14; 100 m. espalda); Candelaria Lemma González y Domingo Scarpitti (Sub 14; 100 m. pecho); Delfina Oviedo y Feliciano Miller (Sub 16; 100 m. pecho); Candelaria Lemma González y Santino Lemma González (Sub 14; 100 m. mariposa). Debemos consignar que los nadadores que repitieron la primera ubicación, tendrán que elegir una especialidad para competir en el regional.

Acuatlón: Agustín Salas (Sub 18), Belén Espíndola (Sub 18) y Luca Branchesi Gómez (Sub 16).

Natación PCD: Thomás Sanz (Sub 14), Nehuén Santillán (Sub 16), Andrea Pastorino(+17), Bautista Merino (+17), Leticia Dierickx (+17), Mauro Nochetti (+17) e Ignacia Goñi (Libre).

Padel: Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14), Sofía Gentilini y Antonia Córdoba (Sub 14), y Francesca Folini y Nicole Robles (Sub 16). Con respecto a la eliminatoria de Sub 16 masculino, resta disputarse la semifinal y final.

Ajedrez: Tomás Espíndola (Sub 14); Lara Vitale y Tiano Puente (Sub 16); y Román Eluchanz (Sub 18). Debemos consignar que falta la categoría Sub 18 femenina, que se jugará en fecha a confirmar.

Handball Playa: Sub 14 femenino: Coralí López Fachinat, Antonia De Franco, Irina Loggia, Lucila Larregina, Juan Dierickx, Morena Ferreyra Darrocha, Gina Caputo y Alfonsina Pérez. D.T.: Lucrecia Sánchez.

Sub 14 masculino: Walter De Benedetto, Santiago González Calegari, Teófilo Guerendiain, Juan Enrique Isola, José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Renzo Rotella. D.T.: Pablo Roncoli.

Sub 16 masculino: Feliciano Miller, Ivan Franco, Joaquín Solimando, Nicolás Raineri, Octavio Arano, Santino Lauría, Guido Goñi y Luca Branchesi. D.T.: Matías Gennuso.

Sub 18 masculino: Agustín Santángelo, Thiago Santángelo, Lucas Pérez García, Joaquín Ratto, Nahuel Mendoza Torres, Bautista Onraita, Bautista Patronelli y Velentino Bulzomi. D.T.: Pablo Roncoli.

