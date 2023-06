BM – viernes 16 de junio

ETAPA LOCAL DEPORTIVA DE ADULTOS MAYORES La Secretaría de Deportes y la Dirección de Adultos Mayores comunican que hasta el momento los clasificados al regional de los Juegos Bonaerenses son: Luis Laborde y Adalberto Fumiatti (tejo masculino “A”); Juan Osán y Horacio Caroselli (tejo masculino “B”); Olga Batalla y Cristina Santángelo (tejo femenino “B”), Susana Urruchúa y Mario Benavídez (tejo mixto “A”); Nila Ferreyra y Dardo Fucillo (tejo mixto “B”), Julia Montastruc y Teresita Cancela (caminata), Héctor Santángelo (taba), Domingo Risso (chin chón); Ángel José Pirali y Miguel Ojeda (escoba de 15), Rodolfo Menant (lotería); Damián Cenzano y Eduardo Ponce (mus); Héctor Galderi y Orlando Salayeta (truco); Raúl Rosales y Julio Etcheverry (padel); Bibiana Monreal y Marisa Monreal (padel) y Héctor “Bichito” Attadía (pesca).

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN HANDBALL La Secretaría de Deportes informa que entre el jueves y ayer, en el gimnasio del Centro de Educación Física N°6, se disputó la eliminatoria de handball correspondiente a la instancia local de los Juegos Bonaerenses. Los equipos que accedieron a la fase regional fueron:

Escuela Dante Alighieri (Sub 18 femenino Escolar abierta): Josefina Maucouvert, Oriana De Benedetto, Manuela Fernández, Belén Santillán, Alina Kessler, Paula Nachon, Anahí Kessler, Malena Blundo y Alma Lorenzetti. D.T.: Maximiliano Abraham.

EES N°2 (Sub 18 masculino Escolar Abierta): Luciano Montes de Oca, Stéfano Gil, Thiago Caputo, Francisco Moyano, Enzo Mele, Facundo Rocco, Martiniano Ferreyra, Patricio Peñalva, Austin Pérez Córdoba y Juan Cruz Urdániz. D.T.: Luciano Poffer.

Instituto San Miguel (Sub 14 femenino Escolar Abierta): Floriana Guerrero, Dolores Moro, Inés Carricart, Anastasia Weiss, Felicitas Romanello, Valentina Sale, Nicole Robles, Lucía Biazutti, Pilar Tibiletti, Guadalupe Gallego y Delfina Antonelli Gigena. D.T.: Diego Blanco.

EEST N° 1 (Sub 14 masculino Escolar Abierta): Valentino García, Tiziano Propato, Matías Andrade, Timoteo Fernández, Laureano Sánchez, Santino Tolosa, Tomás Sánchez, Valentín Rodríguez, Luciano Medeiro, Enzo Maldonado, Benjamín Bertholet y Joaquín Guerrero. D.T.: Emiliano Paz.

Instituto San Miguel (Sub 16 femenino Escolar Abierta): Josefina Quesada, Juliana Subiri, Josefina Genta, Alondra Barrionuevo, Tiziana Fouléx, Katia Dirazar, Juana Paulé, Catalina Falasco y Valentina Amicone. D.T.: Fabián Blanstein.

Instituto San Miguel (Sub 16 masculino Escolar Abierta): Bautista Favre, Cruz De Los Heros, Joaquín Montoya, Alfonso Cuburú, Geremías De La Torre Díaz, Tobías Lacoste, Vittorio Folini, Tiziano Gomba Duche, Martino Massaro y Santino Redolatti. D.T.: Fernanda Negrete.

SE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA SEMANA DEL AMBIENTE Desde hace 50 años, cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente a partir de una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público celebró éste día con una semana colmada de actividades pensadas para fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger nuestro planeta y promover la acción individual y colectiva para abordar los desafíos ambientales locales y globales. La semana del ambiente se llevó a cabo hasta el sábado 10 de junio, con charlas informativas y de sensibilización a favor del ambiente con especialistas en diversos temas y culminó con actividades de limpieza y concientización en el Parque Plaza Montero, la laguna. Realizadas las acciones de los primeros dos días, el miércoles 7, Mauricio “Dibu” Saavedra habló sobre la importancia de conocer, proteger y conservar nuestra fauna autóctona, con su proyecto «Naturaleza de cerca» expuso sus descubrimientos en relación a los pequeños y grandes animales que conviven con nosotros en nuestro partido. El jueves 8, Marcos Terranova de Campo Limpio introdujo a los oyentes en el «Tratamiento de envases vacíos de fitosanitarios». La importancia ambiental en términos de afectación al medio que estos envases representan, cómo identificarlos, cómo manipularlos y disponerlos correctamente. Más tarde, Hernán Moreno y Laura Lopardo de Vibraventura ofrecieron una charla acerca de «Turismo sin huella». Cómo disfrutar del patrimonio natural de nuestro partido y del mundo, generando el menor impacto ambiental posible. «Movilidad sostenible» fue la consigna del viernes 9. La Dirección de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público contaron con la colaboración de Marcos Ianino para recordar las ventajas del uso de medios de transporte que no requieren de la utilización de combustibles fósiles y, a su vez, ayudan a ordenar el tránsito en la ciudad. El uso de la bicicleta y el impacto positivo que generamos tanto en nosotros mismos como en el ambiente, logrando disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que provocan el cambio climático mundial, fueron el foco de esta charla.

La semana del ambiente cerró el sábado 10 con una Jornada de limpieza y concientización en el Parque Plaza Montero. Voluntarios junto a Grupo Eco, Vibraventura, Club Leo y Canotaje Las Flores limpiaron el predio de pequeños plásticos y colillas de cigarrillo, a la par de que se les enseñó a las personas a disponer correctamente sus residuos orgánicos, repitiendo la charla – taller sobre Compostaje domiciliario. Se juntaron más de 1500 colillas en el transcurso de un par de horas. Éste residuo “invisible” tarda entre 2 y 10 años en degradarse y resulta sumamente contaminante al entrar en contacto con el agua o el suelo, ya que contiene alrededor de 400 sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.

FECHAS DE PAGO DE AGUINALDO Y SUELDOS La Secretaría de Economía y Finanzas informa que el próximo viernes 23 de junio se efectuará el pago del aguinaldo de los trabajadores municipales. En tanto, el 30 se acreditarán los sueldos correspondientes a este mes.

PUNTO DIGITAL: ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD Los días lunes, martes y viernes, de 8 a 12 horas y de 13.30 a 16.30 horas, se encuentra abierto a la comunidad el espacio de Punto Digital, ubicado en Alem y Gral. Paz, subsuelo.

En el espacio, se pueden utilizar las PC disponibles para la realización de cursos, trabajos prácticos, la búsqueda de material de estudios, entre otras cosas. Además, contamos con ayuda a la autogestión de trámites online, ya sean locales, provinciales o nacionales; para personas que no sepan cómo realizarlos o no cuenten con los medios para llevarlos a cabo. Punto Digital fomenta la inclusión digital y la capacitación tecnológica, a través de espacios públicos y gratuitos, brindando conectividad, talleres y actividades para personas de todas las edades.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN PEHUAJÓ El salón principal del Club Argentino de Pehuajó fue escenario el pasado domingo de la cuarta etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires donde participaron 219 aficionados al juego ciencia, entre ellos 15 representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez.

Los resultados alcanzados por los alumnos del profesor Mario Orlando fueron los siguientes: en Sub 10 (38 jugadores): 20°) Braian Vincent. En Sub 12 (39 inscriptos): 17°) Francisco Ailán, 20°) Tomás Espíndola, 33°) Francisco Zurawlow y 35°) Pastor Melo. En Sub 15 (59 ajedrecistas): 3°) Román Eluchanz, 11°) Bautista Pires, 19°) Tiano Puente, 32°) Bruno Castellá, 34°) Juan Barreto, 38°) Lara Vitale y 47°) Jesús de Usubiaga. En Sub 18 (22 participantes): 17°) Kevin Genta y 21°) Tomás Balgane. En Mayores: 32°) Néstor Orlando. La quinta fecha tendrá lugar el domingo 9 de julio en Saladillo.

