BM – viernes 27 de marzo

HOY VIERNES 27 TENDRÁ SU INICIO LA 20° TEMPORADA CONSECUTIVA DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 27 de marzo a las 21 horas dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”. El ciclo, una idea y realización de Fernando Calles, con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, sigue comprometido con la comunidad florense en su tarea de presentar artistas destacados de nuestra música. En ésta oportunidad, la idea es poner en valor la participación de cantautores florenses que estuvieron participando en el prestigioso Certamen “Pre Cosquín” ya que, en su versión 2026, lograron llegar con sus obras a la final de dicha competencia. Juan Carlos “Coqui” Sondón y Ezequiel “Negrito” Ailán participaron en el rubro “Canción Inédita” y, por elección del jurado, quedaron entre los finalistas destacados del certamen. Dicho así, parece simple la historia, pero detrás de una competencia de éstas características, hay mucho de compromiso por parte de cada artista, más cuando se presenta una canción propia, desconocida masivamente, a la que hay que presentar, primero, y defender, después. El jurado evalúa, seguramente, contenido poético, musical y, como ya fue expresado, el compromiso en la interpretación. Por estas razones, es que la producción de “Folclore para Escuchar” ha decidido, en el comienzo de un nuevo año, brindarles el tradicional espacio del Salón Rojo para que Coqui y Ezequiel puedan expresar su arte, como lo hicieron en el escenario “Atahualpa Yupanqui” en la Plaza Próspero Molina. La cita es el viernes 27, desde las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, con entrada libre y gratuita.

SE INTENSIFICAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN HORAS DE LA MADRUGADA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que se intensificarán los operativos de tránsito en horas de la madrugada durante todo este fin de semana. Se recuerda a todos los conductores que se debe contar con la documentación obligatoria para circular y uso de casco obligatorio en caso de los motovehículos. Además, se realizarán controles de alcoholemia. Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.

«BAJO TERAPIA» EN EL TEATRO ESPAÑOL Este sábado 28 a las 21.30hs en el Teatro Español se viene la famosa comedia dramática de Matías Del Federico con adaptación de Daniel Veronese que es éxito hace años en Calle Corrientes y que se está presentando simultáneamente en Buenos Aires, Roma, París y Miami. Una comedia necesaria, que hay que ver, que te hará reír y reflexionar con temas tan difíciles como actuales. En este caso, puesta en escena por la Compañía Diagonales Teatro de la ciudad de La Plata (4ta. Temporada), con Dirección de Daniel Mondino. Una comedia imperdible, en la que seguramente alguno de los personajes o la temática te va a hacer sentir identificado. Tres parejas en una terapia (no se conocen) y la Psicóloga no está presente y deja 8 sobres con las consignas a tratar y es ahí donde surgen los entredichos, discusiones, coincidencias o no entre los partícipes.

En ocasiones sale de adentro de los personajes, toda esa cosa fea, oscura que tenemos y a veces no lo sabemos

Nada es lo que parece y el final inesperado hecha luz sobre ellos. Entradas a la venta en la boletería del Teatro Español.

CHARLA INFORMATIVA – DIPLOMATURA EN INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS La Secretaría de Educación y Cultura invita a la charla informativa sobre la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos», que dictará la Universidad de Buenos Aires, en nuestra ciudad; la misma se realizará el sábado 28 de marzo, a las 10 horas en el Centro Universitario, Av. Gral. Paz y Alem, 1er Piso. La propuesta académica está orientada a ampliar el acceso a la educación superior y a la formación en áreas estratégicas para el desarrollo local, brinda una introducción a los fundamentos de la programación y al análisis de datos, incorporando herramientas básicas para el procesamiento de información.

PREVENCIÓN DEL HANTAVIRUS Ante los recientes casos registrados en el país, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal brinda a la población recomendaciones para prevenir el Hantavirus. El virus Hanta se encuentra en la orina, la saliva y la excreta de roedores y se transmite a los seres humanos por inhalación, por contacto directo y por mordeduras. Están más expuestos los pobladores rurales, cazadores, pescadores, trabajadores agropecuarios, personas que realizan actividades de desmalezamiento y acampantes. Para prevenir, se recomienda mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, almacenar la comida en lugares cerrados, mantener la basura en recipientes con tapas herméticas y evitar que los roedores entren o hagan nidos en las casas. Es importante colocar huertas y leñas lejos del hogar, cortar pastos y malezas y ventilar lugares cerrados antes de ingresar, sin barrer, limpiando con lavandina diluida en agua. Si acampás, hacelo lejos de maleza y basurales y no duermas directamente sobre el suelo.

IMPORTANTE: Para manipular un roedor debés utilizar siempre guantes y ropas de protección, cubriéndote la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. No convivas con roedores. Si encontrás un roedor vivo: utilizá venenos o tramperas para roedores. No intentes golpearlo o matarlo. Si encontrás un roedor muerto: debés rociarlo con lavandina y dejar actuar 30 minutos. Colocalo en una bolsa sellada. Es necesario colocarla en una segunda bolsa antes de enterrarlo o quemarlo. Los síntomas que pueden presentarse son: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pudiendo aparecer también dificultad respiratoria. Ante estos síntomas, consultá inmediatamente al Centro de Salud más cercano a tu domicilio. Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel V. Paz Nº 1114, tel. 442236.

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