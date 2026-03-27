27 de marzo de 2026

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Policiales: Sub-DDI detuvo a dos personas en el marco de una causa por abuso sexual

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3 horas atrás Fm Alpha

En el marco de una investigación llevada adelante por personal de la SUB DDI Las Flores, en relación a la causa caratulada “Abuso sexual con acceso carnal agravado”, con intervención de la UFIyJ N° 9, a cargo de la Dra. Laura Margaretic y el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul, se procedió a dar cumplimiento a órdenes judiciales de allanamiento y detención. La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada por el progenitor de la víctima, una menor de edad, quien refirió que la misma habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, con la participación y/o encubrimiento de su progenitora. A partir de las tareas investigativas desarrolladas y la recolección de pruebas, se logró establecer la presunta autoría de los imputados en los hechos denunciados, librándose las correspondientes órdenes judiciales. En la fecha, personal de esta dependencia llevó a cabo la detención de Julio Oscar Alegre (35) y Daiana Cabral, quienes quedaron a disposición de la justicia interviniente.

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