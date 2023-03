BM – viernes 31 de marzo

ACTO A 41 AÑOS DE MALVINAS Este domingo 2 de abril se realizará el Acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, al conmemorarse el 41° Aniversario de la Gesta. El acto será a las 11 horas en el Monumento a Malvinas de Plaza Mitre. Previo al acto, a las 10.30 horas, se colocará una ofrenda floral en el Monumento a la Paz de Plazoleta Soldado de Malvinas del Barrio Pte. Arturo Illia.

ACTIVIDADES POR EL DÍA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO La Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, adhiere a las actividades que se realizarán este domingo 2 de abril al conmemorarse el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se acompañará a la Red Familias TEA Las Flores Red Federal en la jornada que comenzará a las 16 horas con una Caminata que será con concentración desde el Obelisco y hasta la Plaza España. Allí se efectuará una suelta de globos azules, habrá maquillaje infantil y se realizará una mateada familiar.

CAMBIO DE HORARIO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NOCTURNA Desde la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, perteneciente a la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público, se informa que la recolección nocturna de residuos no reciclables cambia su horario y se realiza desde las 19 horas. Se recuerda que la recolección por calles paralelas a Av. San Martín se lleva a cabo los días domingo, martes y jueves. Por calles paralelas a Av. Rivadavia se hace lunes, miércoles y viernes. Los días sábados no hay recolección y las recorridas no se suspenden por lluvia.