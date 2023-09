BM – viernes 8 de septiembre

CONVENIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DEL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Se firmó un convenio entre la Municipalidad de Las Flores y el Banco Provincia con el objetivo de actualizar los valores del seguro de vida para los trabajadores municipales. Del encuentro participaron el intendente Alberto Gelené; el secretario de Economía y Finanzas, Pablo García Romero; Sebastián Razzeto, en representación de la Sucursal local de la entidad bancaria; Carlos Giralt y demás representantes de la gerencia de Provincia Seguros; también Marita Brahin, productora de la compañía Provincia Seguros.

UN HÉROE DE MALVINAS PRESENTARÁ EN LAS FLORES SU LIBRO “PALAS AL RESCATE” En el marco del 33° aniversario de la trayectoria radial del locutor y conductor Fernando Calles, esta tarde a las 19 horas en el Salón Rojo Municipal, el Veterano de Guerra de Malvinas Comodoro Mayor Retirado Alejandro Vergara presentará su libro “Palas al Rescate”. Quien se desempeñara como piloto de helicópteros durante el conflicto bélico con el Reino Unido, en defensa de una importante porción de nuestro territorio nacional, llegará a Las Flores acompañado por el Brigadier General Retirado Mario Callejo, piloto de avión que combatió contra las fuerzas inglesas durante el intento de recuperación de las Islas. El contenido del libro cuenta las experiencias del Batallón 1 de Helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina durante la batalla frente al reino de Inglaterra. Alejandro Vergara y Mario Callejo, a lo largo de los años, por sus valores en el frente de batalla y por sus trayectorias, han sido distinguidos con diplomas, medallas y homenajes. Se invita a toda la comunidad a participar de la presentación del libro “Palas al Rescate”.

ACTO POR EL DIA DEL MAESTRO El próximo martes 12 de septiembre a las 19:30hs. se llevará a cabo en el Salón Rojo del Palacio Municipal el Acto Conmemorativo por el Día del Maestro.

TRIQUINOSIS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa a la población que según lo comunicado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en su último Boletín epidemiológico (correspondiente a la semana del 13 al 19 de agosto), en lo que va del año 2023 se registraron 3 brotes de triquinosis en los municipios de Chivilcoy, Coronel Dorrego y Ayacucho y un brote que abarca varios municipios los cuales son Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Guaminí, Puán, Saavedra, Hipólito Irigoyen, Rivadavia y Salliqueló. Cabe destacar que en el brote ocurrido en Ayacucho una de las familias afectadas es oriunda de la ciudad de Las Flores pero que reside en un campo en Ayacucho. En este caso el brote familiar se produjo por el consumo de productos de faena casera (fiambres y chacinados). En este sentido, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, recuerda e informa a la población las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el contagio de la enfermedad. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se infectan, de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivos. Esta enfermedad está presente durante todo el año, intensificándose en invierno por el mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados como por ejemplo bondiola, salamines, longaniza y otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

Cocinar completamente la carne de cerdo y derivados hasta que deje de estar rosada. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Tampoco el congelado.

Adquirir chacinados en comercios habilitados y verificar en la etiqueta su elaboración por establecimientos autorizados, donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria. La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

Alimentarlos adecuadamente. No alimentar con basura ni desechos cárnicos crudos.

Controlar la proliferación de ratas en los criaderos.

Al realizar la faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, debe remitir una muestra de entraña de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizada, a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.

Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de parpado y picazón debe concurrir al centro de salud más cercano.

Por otra parte, se recuerda a los Sres. Comerciantes que está prohibida la venta de carnes de vacunos, porcinos, ovinos, aves en general y subproductos, chacinados, fiambres y afines, sin sellos y documentación correspondiente que acrediten que fueron faenados y elaborados en establecimientos habilitados. Caso contrario, serán aplicadas las sanciones que corresponden, secuestro de los mismos e infracciones estipuladas en las reglamentaciones vigentes.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

ESTE DOMINGO CELEBRAMOS LAS NIÑECES EN EL PASEO DE LA ESTACIÓN Este domingo 10 en el Paseo de la Estación se viene un nuevo Festival de las Niñeces para disfrutar el día. Habrá Parque de Inflables a partir de las 12 horas y desde las 15 horas actividades para niños, espectáculo de danzas, clown, malabares, burbujas gigantes, música para chicos y sorteos. Además feria, paseo gastronómico y cierre con música popular. Los esperamos a disfrutar un domingo de mucha alegría con todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Entrada libre y gratuita.

LA COMPETENCIA DE TEJO UNIRÁ A JÓVENES Y ADULTOS MAYORES EN EL MARCO DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES Luego de tener que reprogramar la jornada de tejo por cuestiones climáticas, finalmente se desarrollará esta esperada disciplina que pertenece a la Etapa Deportiva Parte 2 de las Olimpiadas Juveniles Florenses.

El encuentro se desarrollará el lunes 11 a partir de las 15 horas en el Centro Tejista Florense. En esta ocasión, los equipos se conformarán por egresados e integrantes del Centro Tejista, fomentando el intercambio de experiencias y generando un encuentro enriquecedor para todas las generaciones. Te esperamos con el mate y los colores de tu equipo favorito para acompañar a las y los egresados en esta hermosa jornada.

«MIL DÍAS, TODA LA VIDA»: NUEVO TALLER DE PRE-PARTO Y LACTANCIA En marco del Programa Municipal “Mil días, toda la vida”, el jueves 28 de septiembre se realizará un nuevo Taller de Pre-Parto y Lactancia que estará a cargo de las licenciadas en Obstetricia, Melina Cabral y Yanela Sterkel y la Puericultora Agustina Iugovich. Se llevará a cabo a partir de las 10 horas en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Ramón Carrillo” (Hipólito Yrigoyen y Soldado de Malvinas Hugo Núñez). Inscribite llamando al 441570 de 9 a 13 horas o con tu Agente de Seguimiento. Desde la Secretaría de Salud Pública te acompañamos a través del programa “Mil Días” para que tu embarazo y crianza sea un período de disfrute.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram