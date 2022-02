Boletín Municipal – Viernes 25

EL TREN CULTURAL LLEGA A LAS FLORES CON ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA

La formación que ofrece propuestas culturales y lúdicas en distintas localidades a través de los ramales ferroviarios bonaerenses, se quedará desde el viernes 25 hasta el domingo 1 de marzo.

Desde hoy viernes, en Las Flores se podrá visitar el Tren Cultural y Museo Itinerante, una

propuesta libre y gratuita para toda la familia que desde 2021 recorre la provincia de Buenos Aires, acercando actividades artísticas, lúdicas y culturales a las y los bonaerenses.

Se trata de una iniciativa articulada entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires junto con el Ministerio de Transporte de la Nación.

En el marco de ReCreo, el programa de promoción cultural y turística de la Provincia, la formación fue equipada por coches que incluyen propuestas artísticas y lúdicas que permiten conocer la provincia de Buenos Aires desde una mirada productiva, cultural y turística.

El primer coche de la Provincia contiene juegos interactivos con trivias, carreras, música de

Código Provincia, fotografías y obras de artistas visuales bonaerenses. El segundo coche tiene un enfoque lúdico para las infancias, con juegos didácticos y espacios de literatura, artes plásticas, expresión corporal y música.

Además, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos Capital Humano, acerca una propuesta de coches pertenecientes al Museo Nacional Ferroviario, como un vagón presidencial, un cine, un café bar y los antiguos pullman, a los que se suma la participación de la Casa de Moneda.

Por otro lado, en el marco de los festejos del carnaval, gracias a una articulación entre el Instituto Cultural con el Municipio de Las Flores, el Tren incluirá un show artístico para las infancias de la mano de los Koufequin, el domingo a las 18 horas en el predio del Ferrocarril.

El Tren Cultural funciona con visitas guiadas y bajo estrictos protocolos sanitarios. Se podrá

recorrer en la Estación de Trenes de Las Flores desde el viernes 25 de febrero hasta el martes 1 de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Estará abierto al público general con reserva previa a través del sistema de turnos online en https://tren-itinerante.decahf.gob.ar/.

PREPARÁ EL DISFRAZ: FESTEJAMOS EL CARNAVAL CON EL FESTIVAL DE LAS INFANCIAS

El próximo lunes 28 desde las 17 hs., en la Plazoleta Club Leo «José Luis Dorronsoro», ubicada en Pellegrini y Avellaneda, habrá actividades para que niños y niñas celebren el carnaval con divertidas propuestas. Talleres de Percusión y Mascaras, Juegos Deportivos, Inflables y Maquillaje Artístico. También contará con la actuación de Lupa Mundos para Mirar de Cerca, Gingos Musiqueros y Koufequin. Se podrá visitar el Tren Museo Itinerante en nuestra estación, la formación que busca acercar el patrimonio histórico-cultural ferroviario a todas las localidades de nuestro país.

Además, para recuperar el espíritu del carnaval habrá sorteos y premios para los más creativos y divertidos disfraces.

Los esperamos para disfrutar en familia, evento gratuito, acompaña, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

LAS FLORES PARTICIPA EN LA 2º NOCHE DE LAS VACUNAS

La Secretaría de Salud Pública Municipal informa que participará de la 2º Noche de las Vacunas.

Los esperamos a todos a partir de las 20 hs, hoy viernes 25 de febrero en la Secretaría de Salud Pública, en Av. Rivadavia 463.

Se aplicarán vacunas Pfizer 1º dosis de 12 años en adelante, 2º dosis de 12 años en adelante (tiene que haber pasado 28 días de la 1º aplicación con vacunas Pfizer, Moderna, Sinopharm o 56 días de la primera aplicación de Astrazeneca, 3º dosis o refuerzo para personas que perdieron turnos, 3º dosis o refuerzo para personal de salud, docentes, discapacitados, mayores de 50 años, embarazadas o con comorbilidad que tengan más de 4 meses de la segunda aplicación.

Tener vacunas para seguir cuidándonos ¡es una fiesta! Vení a iniciar, completar o

reforzar tu esquema de vacunación, y viví #UnCarnavalDeCuidados

Además, van a acompañan la noche el «Círculo de Tambores Coquena», intervención urbana, dirigido por José Rodríguez Folk.

PEATONALES 2022: SE VIENE LA 4º EDICIÓN CON MUCHA ALEGRÍA Y ENTRETENIMIENTO PARA TODOS

Este domingo 27 de febrero, se desarrollará una nueva edición de la Peatonal 2022, con otra propuesta interesante con diversas actividades previstas que acompañan para darle un marco de alegría y diversión para toda la familia.

Como todos los domingos, se montarán dos escenarios, el principal y el destinado a los jóvenes. En lo musical, Juan Solo No Puede con el mejor rock de nuestro cancionero, luego será el turno de Suena la Percu, para festejar el carnaval a pura batucada.

Con todo el ritmo llega Leo de La Maffia para bailar la mejor cumbia y el cierre en el escenario principal estará a cargo de Los 90 en vivo para el recorriendo de todos los clásicos bailables.

En el sector joven, Escenario Joven estarán María DJ y Ruleman Rock. Se sumarán otras propuestas que denotarán el interés de los jóvenes, como la clase abierta de Percusión a cargo de José Antonio Rodríguez.

Como siempre el paseo de los artesanos, juegos infantiles, gastronómicos, plaza deportiva y mucho más.

Los esperamos a partir de las 19 hs. en el centro de nuestra ciudad, podés traer tu reposera, el mate y muchas ganas de bailar y divertirte.

EL ÁREA DE JUVENTUDES LANZA LA CAMPAÑA «DONÁ VIDA»

Ante la falta de donantes de sangre en el Hospital de nuestra ciudad, el Área de Juventudes en articulación con el Área de Hemoterapia del Hospital se encuentran llevando a cabo una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de donar sangre.

La donación de sangre es un proceso fácil, seguro y útil. No se necesita preparación previa, el material es descartable y no afecta a la salud del donante. Lo más importante es que la sangre donada se utiliza en tratamientos e intervenciones urgentes, lo que permite aumentar la esperanza y calidad de vida de los pacientes y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Durante el proceso se le extrae a la persona 450cc de su sangre, los cuales pueden servir para ayudar hasta tres personas.

Sumate a la campaña! Solicitá tu turno para ser donante al 452893 o al 452114 interno 123. También podés comunicarte por Instagram a @hemoterapia_hospital_lasflores

PLAN PROGRESAR

Las Secretarías de Desarrollo Humano y Educación, a través de ANSES propician el Plan Progresar para culminar los estudios secundarios. Para que regresen quienes abandonaron la escuela.

Podrán inscribirse los jóvenes de 16 y 17 años que estén matriculados en una Escuela Pública de gestión estatal.

Por tal motivo las secretarías con la colaboración del área de juventudes visitarán los Centros de Promoción Comunitarios con el siguiente cronograma:

Miércoles 2 en el Centro Este Barrio Rubino, jueves 3 en el Centro Sur Barrio Traut, viernes 4 en Ositos Cariñosos, lunes 7 en el Centro Oeste, martes 8 en Los Manzanares y el miércoles 9 de marzo en el Centro Norte en el horario de 10 a 12 horas.

REPROGRAMACIÓN DE NIVELACIONES EN LA PILETA CLIMATIZADA MUNICIPAL “HUGO MAURO”

La Secretaría de Deportes comunica que las nivelaciones en el Natatorio Municipal Climatizado “Hugo Mauro” se reprogramaron desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de marzo, en los horarios de 9 a 11 hs y de 16 a 19 hs, debido a inconvenientes técnicos.

Recordamos que para las inscripciones y nivelaciones previamente se retirará la planilla médica, ya que debe estar completada por el médico y de lo contrario no podrá nivelarse, sin excepción. Cabe destacar que al momento de la inscripción los niños serán nivelados, por lo tanto, deberán concurrir con malla, ojotas y gorro.

Los interesados podrán adquirir la planilla en las mencionadas instalaciones, ubicadas en el Pasaje Padre Luis Kees, o en las fotocopiadoras Federica o Gime.

OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Secretaría de Gobierno informa a la población que la Dirección de Relación con el Ciudadano y la Comunidad está atendiendo consultas e inquietudes de los vecinos todos los días de lunes a viernes, de 8 a 14 h, personalmente en la oficina ubicada en la calle Harosteguy Nº 376 (edificio del Centro Cívico), y telefónicamente al número 443977. No es necesario contar con un turno previamente.

CONSERVATORIO DE MÚSICA ISAÍAS ORBE: ESTUDIÁ MÚSICA EN LAS FLORES

El Conservatorio de Música Isaías Orbe Extensión Las Flores tiene previsto para el Ciclo Lectivo 2022 ofrecer la cursada del 2do año de la Formación Básica (de dos años de duración), ya que es requisito obligatorio para entrar a cursar el 1er año del Profesorado de Música orientación Educación Musical (de 4 años de duración). El título es de validez nacional, es una oferta de educación pública y gratuita. Los instrumentos armónicos a optar son Piano y Guitarra.

Pueden cursar la Formación Básica a partir de los 14 años en adelante y con 2do año de la escuela secundaria aprobado. Una vez que se acredite la misma, el estudiante estará en condiciones de ingresar a la carrera.

Si hay interesados por ingresar por primera vez al Conservatorio podrán inscribirse al 2do año de la FOBA y tendrán tiempo hasta julio del presente año para rendir libre las materias del 1er año de la FOBA y así regularizar su cursada y poder avanzar en la trayectoria académica.

Las materias del 2do año de la FOBA son 6, que se cursarán entre jueves y viernes, ya que la cursada es concentrada y presencial. Las clases se dictan en Av. Gral. Paz 364 (Escuela de Estética), de la ciudad de Las Flores.

La inscripción es digital, aquellos interesados ya pueden ingresar en el siguiente link y completar el formulario.

https://forms.gle/qnVjakmgQqqWUtVC7

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE ADULTOS MAYORES

La Secretaría de Desarrollo Humano, recuerda que se encuentra abierta la inscripción a talleres de la dirección de Adultos Mayores de fotografía, telar, muñequería y reciclado.

Los interesados se pueden anotar en Av. Gral. Paz 324 de lunes a viernes de 8 a 14 hs. y los martes y jueves de 14 a 17 hs.

Más información al teléfono 44-4131 o a los celulares 15-429122 o 15-425668.

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA EN EL CAPS DARDO DÉCIMA

La Secretaría de Salud Pública recuerda que a partir de mañana viernes 25 de febrero en el CAPS Dardo Décima comenzará a atender la Dra. Cintia Ojea, en la especialidad de endocrinología pediátrica.

La endocrinología pediátrica es un área de la medicina dedicada al manejo de enfermedades que afectan las glándulas endocrinas que son, específicamente, los órganos que producen las hormonas. Entre las condiciones más frecuentes de esta área de la medicina se encuentran: Talla baja. Hipo e hipertiroidismo.

En niños y adolescentes algunas alteraciones hormonales pueden comprometer su crecimiento y desarrollo. Por esta razón, se debe visitar al especialista antes de que aparezcan los primeros signos de la pubertad (8-9 años aproximadamente) para controlar que todo esté bien.

Para más información comunicate al 2244 444087 de 8 a 16 hs.

ATENCIÓN GINECOLÓGICA EN LOS CAPS

La Secretaría de Salud Pública recuerda que se estará brindando atención ginecológica en los CAPS de nuestra ciudad, los lunes en el CAPS del barrio Solidaridad, los miércoles y jueves en el CAPS Dardo Décima y los viernes en el CAPS del barrio Traut.

Las Dras. Laura Fagella, Emilia D´Quila y Noelia Maita estarán brindando asesoramiento y atención a todas las interesadas que requieran realizar una consulta médica.

El ginecólogo es un especialista en enfermedades de la mujer, es decir, aquellas relacionadas con los genitales internos y externos, incluyendo mamas, y además desempeñan un rol fundamental en medicina preventiva, mediante la promoción de la salud en mujeres aparentemente sanas.

Para más información y turnos comunicase al 2241 470853 de 8 a 15 hs, al 444087 de 8 a 18 hs y al 2241 541074 de 8 a 15 hs

ATENCIÓN EN NEUMOLOGÍA EN EL CAPS DEL BARRIO SOLIDARIDAD

La Secretaría de Salud Pública recuerda que en el CAPS del barrio Solidaridad se encuentra atendiendo el neumólogo Dr. Cristian Muller.

La neumología es la especialidad médica que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Si deseas una revisión para el descarte o diagnóstico de alguna enfermedad respiratoria, lo mejor es acudir a una consulta de neumología para tu evaluación médica.

Para más información comunicate al 2241 470853 de 8 a 15 hs.

LA ANMAT PROHIBIÓ UNA MIEL Y UNA SERIE SUPLEMENTOS DIETARIOS

La Dirección de Bromatología informa a la población que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según Disposición 1579/2022 publicada en el Boletín Oficial, prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Miel Kalfú Rayén, Miel de flor azul de la cordillera, Producida en Aluminé, Patagonia Argentina, Aluminé, Neuquén, RENSPA 14001000005.00, RNPA 15.002.490”, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia u producto ilegal.

A sí mismo, por Disposición 1580/2022, prohibió la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea y digitales los productos: “Suplemento dietario L-Tyrosine 500 mg, 100 y 200 cápsulas”, “Suplemento dietario, Ashwagandha Standardized, Extract 1500 mg, 90 y 180 cápsulas, Ashwagandha, Extracto Estandarizado (Withania Somnifera)”, “Ashwagandha Standardized Extract 1500 Mg Dietary Supplement 180 Cápsulas (Extracto Estandarizado Con Aswagandah (Withania Somnifera) 1500 Mg – Suplemento Dietario)”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement 60, Cápsulas Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement 60 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)” todos marca “VITAMINS BECAUSE YOU ARE WORTH IT”, “Cranberry Concentrate 30,000 Mg, Plus C. 90, Quick Release Capsules. Ultra Triple Strength. Arándano, Concentrado + Vitamina C”; “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Rhodiola, Lote 86910, Vto: 06-2023”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement, 60 Capsules, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Saw Palmetto 450 Mg, 250 Capsules Saw Palmetto (O Sabal)”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas” y “Ultimate Natural Astaxanthin 12 Mg Dietary Supplement 60 Cápsulas Astaxanthin 12, Suplemento Dietario”, “Multicollagen Protein, Types I, Ii, Iii, V, X. Multipeptides. 180 Capsules. Proteína de Colágeno Múltiple X 180 Cápsulas”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas, Lote: 94979 Vto: 05-2023”, “Melatonin 10 Mg, 120 Tablets. Melatonina 120 Mg, Comprimidos Lote:95067, Vto: 03-2024”, “Ultimate Natural Astaxanthin 12 Mg Dietary Supplement 60 Cápsulas Astaxanthin 12, Suplemento Dietario”, “Vitamin D3 Dietary Supplement 100 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Vitamina D3”,” Milk Thistle Seed Extract 1000 Mg Astragalus. Dietary Supplement 100 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Astragalus”, “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Rhodiola”, “Astragalus 1500 Mg Dietary Supplement 90 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Astragalus”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement, 60 Capsules, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Saw Palmetto 450 Mg, 250 Capsules Saw Palmetto (O Sabal)”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas”, “Max Biotin 10000 Mcg , 90 Cápsulas, Suplemento Dietario Con D-Biotina L: 94029; Vto: 02/24”, “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary, Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto de Rhodiola”, “Astragalus 1500 Mg Dietary Supplement, 90 Cápsulas, Suplemento Dietario con Extracto de Astragalus, L: 98208, Vto: 04/24” todos marca “PIPINGROCK.COM NY USA”, “Alpha Lipoic Acid 600 Mg Plus Biotin Optimiser 90 Capsules Ácido Lipoico Alfa + Optimizador de Biotina, 90 Cápsulas, Lot: 90032, Vto: 10/2023” de la marca “HORBÄACH”, “Monstertest 6000 + Mg Maximum Strength Dietary Supplement (Suplemento Dietario) 120 Tablets (Comprimidos)” todos marca “ANGRY SUPLPLEMENTS”, y “Gurmar Glucose Metabolism – 90 Comprimidos” y “Choise 50 – 60 comprimidos”, “BIOEFA WITH CLA, Mezcla de aceite de pescado”, “CARDIO, OvoFactor”, “COLLAGEN, Vitaminas A, C y E y biotina”, “ENERGY GO STIX BERRY (165 G) UltraFactor /OvoFactor”, “GLUCOACH 120G, UltraFactor/ OvoFactor”, “GLUTAMINE PRIME, NanoFactor”, “IMMUNE ORANGE SPRAY, UltraFactor, NanoFactor, La plata coloidal, Zinc”, “KBU, UltraFactor/OvoFactor”, “LIFE C (60 pastillas),Vitamina C”, “MALEPRO (90pastillas) UltraFactor, Transfer Factor, NanoFactor, Saw palmetto”, “MUSCULO SKELETAL FÓRMULA (60 pastillas), Alfalfa, garra del diablo y cúrcuma”, “RECALL (90G), UltraFactor, OvoFactor, NanoFactor, Extractos de semillas de soja”, “RENUVO, UltraFactor, OvoFactor, NanoFactor, Extracto de raíz”, “RIOVIDA STIX, UltraFactor, OvoFactor,Transfer Factor, NanoFactor”, “RITE START KIDS & TEENS (120 PASTILLAS), UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “RITE START/MEN”, “SLEEP RITE AMJ (60), Extracto de raíz de valeriana”, “TRI-FACTOR PLUS (60 pastillas c/u) UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “VISTA (60 pastillas) UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “ZINC FACTOR, Ionic Zinc” todos marca “4LIFE”, por carecer de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

