Bombero héroe salva a un menor florense que sufrió una convulsión

Se trata de Cristian González, quien integra el Cuerpo Activo de nuestra institución. Según publicó este martes la vecina Ayee Maciel en la red social Facebook, su bebé de 1 año y medio sufrió una convulsión. «Mi vecino Cristian logró reanimarlo. Si no fuera por él mi bebé ya no estaría aquí. Estoy totalmente agradecida a él y a su familia quienes salieron a altas horas de la noche a ayudarme. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que hizo», posteó la mamá del pequeño. Momentos después, fue la propia Asociación de Bomberos quien resaltó el gesto de Cristian. «Queremos destacar a nuestro compañero, cabo 1ro. Cristian González, por su rápido accionar al socorrer el pedido de ayuda de su vecina poniendo en práctica maniobras de desobstrucción y reanimación a su bebé de casi 2 años. Te felicitamos y esta institución está orgullosa del personal que tenemos que se capacita y se compromete con su labor las 24hs del día». ¡Gracias Cristian por tu rápido accionar!.

About The Author