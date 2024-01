Camila Carabajal bombista: “Uno de mis sueños es hacer un show grande con bombos legüeros”

Con gran temperamento arriba del escenario, lleva adelante la banda que armó para sus eventos, aunque ahora dice que ha hecho un impase ya que volvió a la ciudad que la vio nacer. Camila es hija del reconocido guitarrista Leo Carabajal y Lina Cardozo, eligió un instrumento popular, aunque no tanto entre el sector femenino si a esto se le suma que dirige la banda y canta. En la mañana del viernes converso en “el periodístico” con Ernesto “chino” Varela.

“Elegí el bombo, aunque siempre toqué guitarra, hacía un estilo más rockero, algo de punk, lejos de lo que hacía mi padre. En el desfile por el bicentenario de 2010 me llamó mi primo Camilo que organizaba una carroza sobre el éxodo jujeño. En realidad llamó a mi pareja y yo también le pedí ir. Agarré el bombo de mi papá y fui a los primeros ensayos, éramos 50 bombistas, fue una experiencia muy linda. El ritmo de la chacarera lo tenía ya adquirido. Era pertenecer a algo grande y más en ese desfile con Fuerza Bruta, me vinculé con el bombo, aprendí a amarlo. En el 2023 el último show fue acá el 9 de julio para la inauguración de la Avda. Independencia. Me crié en Buenos Aires, pero nací en Las Flores, para mí siempre es un placer vincularme con mi gente. Estuve también en la peatonal y para el aniversario…” Sobre sus futuro: “Planes para el futuro espero reencontrarme con más artistas florenses porque aquí hay mucha gente con talento, mucha cultura… El proyecto de banda que tenía está en stand by. Por cuestiones de trabajo me radiqué acá así que tengo ganas de participar en movidas culturales. Estoy muy contenta y con ganas de hacer cosas acá, así que cualquier cosa me llaman…” comentaba jocosamente.

“Uno cuando elige una profesión y te gusta uno siente que todo el tiempo está como de vacaciones porque trabaja con algo que da mucha energía, cada uno tiene su forma de trabajar, no es lo mismo que yo organice algo con una banda que tiene constancia de ensayar diariamente, otras que ensayan para un show, a mí me gusta trabajar todos los días y pensar bien cada show, me gusta ser versátil. No es lo mismo hacer una performance para millones de personas en Plaza de Mayo que una actuación en un pub en Palermo. La propuesta en sí en plenamente de folklore con canciones reversionadas, en guitarra, bandoneón, voz y bombo leguero…Mi amigo Damián que toca el bandonéon, es un genio y descubrí que era ideal buscar un sonido que ese instrumento le da un toque porteño. Yo nací en Las Flores y me crié en San Telmo, pero hay algo en el bandoneón que me llega al alma si bien vengo de raíces santiagueñas…” Decía.

“Uno de mis sueños es hacer un show grande con bombos legüeros. Sería algo único tocar no sé, una vidala. Acá hay gente que toca también el bombo. Me gustaría conocerlos…” remarcaba.

