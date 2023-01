Carly Novas: el campeón pide pista de nuevo

“Uno siempre quiere más” es lo que cuenta el piloto florense con más de diez años en la categoría. Con la mecánica de primera de Gastón Billeres y con su experiencia y capacidad conductiva, Carli Novas vuelve a apostar en un nuevo año donde la categoría busca sumar otra ciudad para cumplir con el calendario de la temporada. Este hecho, hace vaticinar un buen año, de acuerdo a lo que dice el flamante ganador de los Kartings del Sur de los 250 cc libres. El piloto de nuestra ciudad, dice que el circuito de Las Flores es el que mejor le sienta. “Si bien he ganado en Alvear o en Saladillo, nuestro circuito es donde me salen muy bien las cosas. Lo conozco mucho y es el dibujo preferido a la hora de correr” sintetiza. El Sargento Cabral de Las Flores, es un trazado de tierra rápido, con curvas y contra curvas, donde nunca hay que perder la buena “muñeca”. Y los pilotos como Carli Novas a esto lo saben. La primera competencia del año del KSB será en Saladillo en la última semana de febrero. Para ver en acción a toda la pasión tuerca en Las Flores habrá que esperar hasta fin de Marzo, ya en pleno otoño. Pero el tiempo no corre, vuela, como lo entroniza a esto el dicho popular y luego de las vacaciones el ruido fierrero volverá a escucharse. Carlos Novas, se define como un piloto experimentado de la categoría. Con poco más de cuatro décadas vividas, dice que los pibes del KSB vienen empujando fuerte desde abajo, por lo que siempre hay que estar en forma física y también atento con todas “las luces encendidas” a la hora de subirse a un monoplaza que cuando acelera tiembla. El campeón 2022, como hombre puro de la categoría, muestra el brillo en sus ojos cuando le aparece en su mente la idea de volver a subirse a su Karting. El campeonato del año pasado, redobló la apuesta de motivación y ahora hay que defender el 1 que luce orgulloso en el frente. En febrero, arrancará una nueva historia para él. En Saladillo estará el desafío de inicio de la defensa de su titulo. Si bien por ahora descansa, el campeón no se duerme en los laureles y de nuevo pide pista.