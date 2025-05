Carrillat de la Soc. Rural de Las Flores: “No sirve la declaración de emergencia agropecuaria…”

Ante la realidad sobre las grandes precipitaciones dadas en gran parte de la Pcia. De Bs. As., en la noche de ayer el Pte. de la SRLF junto con gran parte de la comisión de productores, se reunieron con el intendente Alberto Gelené. Por esto, invitamos a su Pte. Hernan Carrillat al piso de LA RADIO.

“No sirven la declaración de emergencia agropecuaria…te complica el pago del inmobiliario y luego se te junta ese con el que tenés que pagar, es sólo postergar el pago, siendo desastre -que nunca escuche eso-, la verdad es que no se que es desastre para los políticos… Hay gente complicada en nuestro partido, sobre todo lo que linda con Tapalqué, Saladillo, parte de Roque Pérez lo que linda para el oeste está muy bravo, gente que no puede salir o sale como puede, en nuestro partido en general no es la mayor parte, hay otros partidos que desde la inundación de Bahía Blanca (marzo) no pararon de tener agua, esa gente está realmente complicada por el Vallimanca, no pararon de tener agua…El Salado está tirando muy bien ahora se desbordó un poco, eso nos ha salvado un montón…si es por los trabajos que se hicieron o porque del lado de Junín no viene agua porque no ha llovido lo de acá, no lo sé… Si hubiese llovido por el lado de Junín lo que llovió acá, más lo de acá, no se lo que pasaba con el Río Salado… Anoche el intendente nos recibió y hablamos sobre todo de los caminos cómo están con el agua y ver dónde están los problemas más grandes. Estuvo sobrevolando la zona y eso está bueno porque permite ver los problemas más grandes…los caminos que se mejoraron están transitables…los que se mantuvieron son el problema. Al mantenerse haces una pileta, pasas el rastrón una y otra vez y si no lo alteas te queda más abajo, no tenés agua en el campo pero sí en los caminos. Y eso es lo vieron. Estaría bueno que hagan esa línea de trabajo en primavera o más adelante, y que nos digan que quedarán alteados esos caminos. Entiendo que hay mucha gente como los contratistas rurales que andan por muchos más caminos rurales que uno y pueden llegar a evaluar…Ellos tienen un buen equipo de laburo y vieron el problema…Otro tema son las alcantarilla, veníamos de 5 años con sequía y decíamos que los caminos estaban cada vez más abajo y en ese momento no se le daba mucha importancia, pero llegó la fuerte lluvia y pasó lo que estamos viviendo…” Ante la consulta del cambio en la producción, donde el campo se ha volcado a lo ganadero, dijo: “Alrededor del 2021 luego de la pandemia el productor nuestro se volcó nuevamente a la ganadería sin tener los precios que hoy tiene, hoy invita, pero es caro meterse. La agricultura con las retenciones no daba, los insumos en dólares eran carísimos, hay que dar un alto volumen de soja, gracias a Dios nos volvimos a volcar a la ganadería que igual mucho no ha crecido…”

Sobre el aumento dado desde el ejecutivo provincial con respecto al impuesto inmobiliario rural del 9.4 % en la segunda cuota, dijo: “No sabía que no se había sacado una ley impositiva en 2025, están con la del 2024 porque no le aprobaron la del año pasado. Hay una gran desidia política, es increíble. La oposición debe levantar la mano y votar…” Sobre el optimismo en la mejora de el tiempo en los próximos meses, comentó: “Por lo que veo ya se viene el frío y estamos en los meses más cortos, las horas luz son pocas, si tenemos 15 o 20 días sin lluvia va a secar, los caminos van a seguir hechos pelota, ese es el problema, está claro que el agua va a romper los caminos. Si los caminos quedaron con pantanos van a seguir. Si deja de llover ahora vamos a tener un invierno espectacular…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A CARRILLAT

About The Author