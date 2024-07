Carrillat sobre los impuestos al campo: “Es al último que le van a sacar la pata de encima porque es el que más plata da…”

El reelegido Pte. de la Soc. Rural de Las Flores Hernán Carrillat, estuvo en “El periodístico” y reflexiono sobre la visita a Palermo, evento que culmino el fin de semana pasado.

“Si al campo se lo dejan trabajar con los mínimos riesgos y costos, puede avanzar de gran forma… La maquinaria que hoy se maneja es sorprendente…hoy casi todo es por computadora. Hay máquinas que ni volante tienen para manejar. Un día miramos un dron de gran tamaño que fumiga, siembra, tiene un costo enorme, que productor puede adquirir esa tecnología que cuesta 50 mil dólares…” Decía. Ahí se muestra que con todas las herramientas y garantías se pueden hacer cosas grandes, es algo bueno que se vea porque en muchos países se usa, acá todavía no podemos porque no sabemos qué va a pasar en dos meses..” Sobre el posible contagio en un efecto dominó que también Las Flores desborde mientras el tiempo acompañe, dijo: “Los últimos años en nuestra Expo también tuvimos gran cantidad de gente y creemos que la pasaron bien… hay expectativa, nuestra Expo sigue gustando porque es una fiesta del pueblo, si la entrada es gratis es porque es para todos…” Por los discursos, expreso: “Cualquier político que da un signo de esperanza -como hizo Milei- que las cosas van por el buen camino y que piensa como cualquier empresario que tira pautas para ir a algo serio y proyectarlo en años, a todos nos da esperanza. No se le puede pedir a este gobierno milagros con todo el congreso en contra. Está intentando hacer mucho con lo poco que tiene…” Por otro lado: “El campo es el motor del país, el que más divisa da, es al último que le van a sacar la pata de encima porque es el que más plata da…Las retenciones, el cepo es lo que más volumen de plata mueve … El productor de nuestra zona paga ganancia por una vaca que es la producción, que da el ternero, estamos pagando eso. Hay un montón de impuestos escondidos y no escondidos, ingresos brutos, ganancias, anticipo de ganancias, nos ordeñan todos los meses… Ya que nos saquen no pagar ganancias al novillo que estamos engordando nos da a pensar que se puede cambiar algo. Sacar un mísero camión obliga llenar innumerables papeles…” Sobre la elección de CARBAP donde el veterinario Ignacio Kovarsky fue elegido Pte. Dijo:

“Conozco al nuevo presidente de CARBAP, estuvo acá antes de las elecciones, eran dos listas que venían de la misma rama, no había grandes diferencias en la forma de actuar y pensar, tal vez la metodología. Veremos cómo se comporta. Tiene energía y eso está bueno…” Ante la consulta sobre el puesto de policía en el Gualichú sin personal, dijo: “No sé cómo quedó el tema de la guardia en El Gualichú, si faltaba comunicación, le corresponde a Seguridad, no la Rural, estamos arrancando con agrandar el predio en la Rural para la patrulla…” Sobre los caminos: “ A los caminos los que hemos transitado, los troncales, están bien, las máquinas se ven… Tampoco ha llovido mucho. Otra cosa que nos interesa es la falta de agua y es complicado para la fina, para los que hicieron pastura y es complicado que volvamos a tener una primavera seca por el tema de la preñez. El clima no se puede manejar como sabemos…” Afirmaba.

Hernán Carrillat

