Casi un «Cuento del tío»: intentaron simular ser de Claro

Orlando, un vecino de nuestra ciudad, estuvo a punto de ser una nueva víctima del «Cuento del tío» en las últimas horas. Una presunta promoción que incluía descuentos a jubilados de la empresa de telefonía celular llamó su atención pero a los pocos minutos comenzó a sospechar. «Llamé a la empresa al *611 y me dijeron que a los pocos minutos una persona me iba a llamar a mí. Lo hicieron y al principio parecía todo bien porque se veía el logo de Claro. Me dijeron que podían ayudarme evitando entrar de nuevo a ese número y que me iban a ir indicando llamar a otra línea porque me iban a hacer el favor. Me explicaron los planes y que había que bajar una app. Aún sabiendo que era riesgoso la bajé. De ahí me pasan una serie de números para pagar por billetera virtual. Pero desconfié porque transferían sin huella ni nada», comentó Orlando a la 91.5 «Me habían querido sacar la plata. Se manejaban como si fuera yo. Entonces eliminé la app y quedó ahí. Son muy hábiles».

