Chervero, gerente de la Cooperativa Eléctrica: “La cooperativa firmaría plan de pago por deuda con Cammesa”

Conversamos con el gerente de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores Pedro Chervero, donde se tocaron diversos temas que maneja la segunda institución mas importante de Las Flores. Aunque por resonancia social hay un tema que los asociados consultaban marcadamente, la deuda con Cammesa, que es a quien se le compra la energía, donde superaría los 500 millones de pesos.

Sobre las elecciones pasadas para elegir a los nuevos consejeros, dijo: “Este año se realizaron normalmente las Asambleas, lo importante es mantener los protocolos, avanzamos con un año más con el Consejo ya conformado…”

“En telecomunicaciones pensamos que es el área que más crecimiento tiene, se realizaron inversiones en todo el cuadrado urbano, vamos a terminar de fibrar lo que queda hasta Ruta 3 y Cruz Marqués hasta Independencia, contamos con ancho de banda necesario y disponible, la idea es llegar a cada uno de los florenses…lleva tiempo, inversión. Lanzamos la plataforma de TV que funciona bárbaro con muchos inscriptos, la verdad que nos enorgullece…” Ante la suba del dólar base del banco nación a 800 pesos, dijo: “La suba repercute en la compra de paquete, por lo que en enero vamos a subir el costo, no es claro cómo va a ir evolucionando el subsidio pero sí va a haber una restructuración…”

En servicios Sociales, y la búsqueda para cubrir el cargo de enfermera, expresó: “Tenemos 26 inscriptos para el puesto de enfermería en el gabinete, comenzaremos el viernes con las entrevistas. En enero ya tendría que estar en funciones…” Por mejoras en el edificio se sepelios, dijo: “Es un edificio antiguo y lo que hicimos fue reemplazar el techo por completo, seguimos con la ambulancia toda equipada, con incubadora, baño para personas diferentes, una capilla, y también lanzamos el dispositivo “acompañamiento en el duelo” para aquellos que han perdido un ser querido con personal especializado, se ha sumado mucha gente, Julieta y Martiniana, un asistente social y psicóloga están a cargo de dicha área, la gente se siente acompañada. Aquellos que lo requieran lo pueden utilizar a ese servicio. Es importante en estas fechas sensibles.” remarcaba.

Al ser consultado sobre la deuda que mantiene esta y varias cooperativas distribuidoras con Cammesa, afirmó: “Hasta el 2019 como gran parte de las cooperativas del país, no tenían deuda con Cammesa que es el proveedor mayorista, a partir del Valor Agregado de Distribución (VAD)…que es lo que le queda a la cooperativa para hacer frente a los gastos como mantener el servicio, eso terminó siendo la variable de ajuste (la compra del servicio). La cooperativa ha priorizado el pago de salarios a los trabajadores, proveedores, y muchas cooperativas del país están pagando en promedio un 30 o un 40 % de la factura con Cammesa con lo cual se ha contraído una deuda, para esto hay planes y resoluciones que estamos a punto de firmar con plazos de 5 años y tasa reducida para regularizar la deuda, tenemos que lograr eso, obviamente es una negociación y buscamos lograr lo mejor para nuestra cooperativa…hay cooperativas que han gastado sus reservas para poder pagar la energía y ahora están igual que antes, nosotros no hemos tocado nuestras reservas, sólo lo hacemos para inversiones. Esperemos lograr el mejor acuerdo posible con las nuevas autoridades que serán designadas están semana…” Afirmando, expresó: “Al estar regulada la tarifa en un cien por ciento, como la compra y la venta de energía, y cuando esta representa la mayor parte de los ingresos, eso hace que no nos quede dinero para hacerle frente a todos los gastos que se están generando…está previsto el aumento del V.A.D. para los próximos meses, será hacer los números de nuevo, ver que se puede pagar y de que manera con un buen de pago para la cooperativa…” Ante la posibilidad de que el municipio aparezca como un respaldo al crédito de Cammesa, dijo: “Siempre se trabaja con el municipio codo a codo no importa el color político. Estamos en continuo contacto porque el servicio es municipal, nosotros tenemos la concesión, los servicios son municipales pero la operación se negocia con empresas o cooperativas…” Por la cantidad de empleados que posee la cooperativa, expresó: “Hicimos un análisis con cooperativas vecinas, Monte, Azul y Saladillo, y en relación nosotros atendemos a más de 320 asociados con un empleado, estamos mejor fusionados que otras cooperativas vecinas…Uno puede administrar una empresa con 20 empleados y tercerizar los servicios y en realidad no significa que seamos más austeros o económicos…” Volviendo a la deuda que mantiene con Cammesa y si hay cuentas embargadas en algún banco, dijo: “Hay una media con una cuenta especifica, pero no afecta el desenvolvimiento de la cooperativa…y la deuda asciende los 500 o 700 millones de pesos, eso se va a licuar acá a 5 años, hay cooperativas que mantiene deudas similares o superior…confiamos que un plan de pagos se va a lograr reestructurar todo, hay mucha reestructuración a nivel nacional, pero siempre preservando los valores de nuestra cooperativa…” Aseveraba Chervero.

Audio completo de la entrevista