Chinda Brandolino candidata a diputada en “El Periodístico”

Ella será la pre-candidata a diputada en primer lugar por el Partido Laborista Confederal que tiene como principal referente al temperamental periodista Santiago Cuneo.

En la mañana de “El Periodístico” conversamos con la Dra. Brandolino llegada a nuestra ciudad en plena época de pandemia donde disertó en el Colegio San Miguel.

“No hemos podido parar esta gran estafa de la pandemia pero la hemos amortiguado, los grandes y los poderosos no pensaron que iba a haber una oposición tan grande…la pandemia no fue más que un golpe de estado planetario, la OMS es un organismo privado regido por los dueños de los grandes empresas de vacunas, responden a fines políticos no humanitarios, vemos las grandes consecuencias como muerte de gente joven, ACV, los médicos en el Hospital Naval me contaban que nunca vieron tantos pacientes jóvenes con ACV y trombosis…” Comenzaba diciendo Chinda.

“Donald Trump reaccionó frente a la situación y quitó la financiación en EEUU, se generaron enfrentamientos políticos. Hubo un equipo enorme de prensa que se dedica a desdecir los fake news para evitar que la verdad de los hechos no llegue a la gente, la política defiende los intereses de cada grupo, hablamos de grandes corporaciones medicamentosas que terminan en las mismas manos, las fortunas terminan en los grandes bancos. Los gobiernos de turnos se adhieren a ese tipo de manejos….” Sobre las acusaciones que ha tenido por ser antivacuna, antiaborto etc. Dijo: “En mi caso creo que estoy sacando un costo barato en cuanto a mi posición, en EEUU un médico fue asesinado. Fue uno de los opositores más famosos que con el que estuve en 2021 en España, hicimos una reunión de Médicos por la Verdad, en ese congreso contamos con la presencia de una periodista que se hizo famosa con su tesis, englobando esas corporaciones que siguen gobernando países europeos. La Dra. Martin Giménez hizo su tesis adquiriendo reconocimientos importantes con libros, de hecho hizo uno en pandemia mostrando todos los intereses que hubo detrás. Cuando se da a conocer los anticuerpos del sistema saltan inmediatamente con esas trampas tratando de desacreditar las voces que se levantan cuestionando ese tema. Muchos médicos dijeron que por ejemplo el PCR no servía para control, apareció muerto en curiosas circunstancias…En Brasil preparamos una conferencia con un colega que falleció, había grabado un video donde decía que estaba sano y que no pensaba suicidarse…. Dentro de lo que hacen conmigo no ha pasado de una crítica. Los resultados están a la vista, ¿por qué el estado sacó todos los datos que estaban en internet…? Acá se obró políticamente, el paciente se lo entuba y se espera que se muera, cuando está bien se lo manda a su casa y cuando se interna se espera para morir…” Finalizando y sobre la parte política, expresó: “ Santiago Cuneo, que me parece que es un periodista independiente con gran criterio de soberanía nacional, me invitó a encabezar la lista de diputados por la provincia por Buenos Aires, acepté y coseché un gran cariño de la gente, muchos saben distinguir la verdad de la mentira, es un frente donde esperamos tener una gran respuesta de la Pcia. de Bs. As. a la que amo, en número de habitantes es la más significativa, todas las provincias son importantes, por eso apoyé la candidatura de Santiago Cúneo, es el único postulante que tiene un gran proyecto político…” Afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA DE 30 MINUTOS A LA DRA. CHINDA BRANDOLINO

Imagen archivo de su presentación en Las Flores

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram