Bernardo Lemma: “El gobierno anterior amaba tanto a los pobres que los multiplicaba…”

El principal referente de La Libertad Avanza en Las Flores y actual titular de ANSES visitó este martes “El Periodístico” y mantuvo un cara a cara muy completo con Ernesto Varela.

“Tuvimos el 1er. Congreso de La Libertad Avanza bonaerense con la conformación de diversas mesas de trabajo con temas como seguridad, educación, infraestructura, trabajo, etc. Se trabajó en base a un mapa interactivo donde se ve la actualidad de los 135 distritos”.

“El estado nacional en los últimos años se atribuyó tareas y funciones, hizo lo que correspondían a provincias y municipios… Sin ir más lejos en Vialidad había un programa de alcantarillas con un presupuesto de casi 500 millones de dólares. Bajaban desde el organismo a los municipios preguntando cuántas hacían falta. Después arreglaban con los intendentes cuando eso es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y los propios municipios. Tenemos que tener noción de cuál es la responsabilidad de cada uno. El estado nacional no puede hacer un cordón cuneta en un barrio de acá. La provincia de Buenos Aires también debería pasar la motosierra y cerrar organismos que no le cambian en nada a la gente. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tenía 5.000 empleados, Vialidad Nacional 4.500 empleados. Cuando el nuevo ministro entra a conocer las oficinas pregunta dónde están los otros 4.900 si hay sólo 100 trabajando y le dicen que el resto está en la casa y se conecta vía zoom. Con esto digo que las estructuras provinciales y municipales armaron una súper-mega estructura para acaparar un montón de cosas y no terminan nunca siendo eficientes”. Agregando, expresó:

“La mayoría de los empleados bonaerenses no están en planta permanente. Están con contratos o sea, que también la estabilidad es mala. Si se te vence el contrato el estado puede renovar o no y no le corresponde una indemnización al trabajador y por ende hay muchas chances que se transforme en un militante. Hay gente que hace 12 años tiene un PROCEM que es un trabajo en negro, informal, sin aportes ni seguro, ganando monedas. Es una política que se mantuvo en el tiempo y claro, hoy para ellos es más fácil echarle la culpa al presidente”…“Otro de los puntos que se tocó en el Congreso fue la educación. Solamente el 46% de los chicos termina como corresponde el secundario. Es una tragedia educativa. Le pusieron como solución la no repitencia. Entiendo el fanatismo de muchos y lo comprendo porque uno también milita pero también hay que ser objetivos de lo que está bien y lo que está mal”. Sobre el Garrahan, dijo: “El problema del Hospital Garrahan comienza con la instalación de un biométrico y la licitación del servicio de seguridad y limpieza. Los sindicatos brindaban ese servicio. El estado nacional aumentó más de un 100% el salario de los residentes… Kiciloff le debe al Garrahan más de 4.100 millones de pesos. ¿Y de eso no hablamos?. Hay más administrativos y personal de asistencia que médicos. 4500 personas trabajan en el Garrahan y hay apenas 350 médicos. Hay que hablar de datos y ver el nivel de locura y demencia con la que se manejan estas cosas”… Sobre Anses, dijo: “ANSES es un organismo que me sedujo aunque mi proyecto de vida es otro. ANSES me enseñó a comprender la conformación social de nuestra ciudad y de cada persona. ANSES te acompaña desde el nacimiento hasta el fallecimiento. La Asignación Universal por Hijo y la tarjeta ALIMENTAR este gobierno la llevó hasta los 18 años cuando antes era hasta los 14 años. El gobierno anterior amaba tanto a los pobres que los multiplicaba. Y dejó 60% de pobreza infantil. Hoy el salario real le gana un poquito más a la inflación y hay una baja en esa pobreza infantil. Es algo para reconocer aunque falta un montón”.

“El 50% del presupuesto nacional es para el pago de jubilaciones. Es un número muy grande. ¿Qué presidente no quisiera dar el 82% móvil?. Pero hay que ser cautos y tener responsabilidad fiscal sobre los recursos de todos los argentinos. El nivel de informalidad a la cual los últimos gobiernos llevaron al país al punto de que el 50% de la economía es en negro. Para que sea sustentable un sistema previsional tiene que ser 3 a 1 y hoy es 1.8 a 1… En cuanto a lo nacional lo visualizo muy bien el tema eleccionario. Vamos camino a una segunda elección de LLA y tenemos fe. Sucede que Las Flores es como una mini Formosa, no estamos tan lejos de ese modelo. Acá se pagan 6700 jubilaciones desde ANSES, pagamos 3000 asignaciones, 500 más sumemos entre otros programas, 1500 empleados municipales, 2.000 empleados provinciales, jubilados provinciales, otros 2.000. El padrón electoral fue de 22 mil personas que incluyen a chicos de entre 16 y 18 años que no están en edad laboral. Hay entre 15 y 16 mil personas que reciben todos los meses un cheque del estado y 4000 que no. Es un número muy fuerte, le da estabilidad a la ciudad pero no le da proyecto de crecimiento. Hay que hablar con datos que nos marcan la tendencia real de cualquier tipo de cuestión”. Sobre la parte política, ya armado de la lista dijo: “En lo local creemos que podemos llegar a ser un buen papel en las próximas elecciones. Repito, sería nuestra segunda campaña. Es todo ganancia porque en el Concejo no renovamos banca, pero si sumamos un nuevo concejal ganamos terreno igual”. Decía.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

About The Author