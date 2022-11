Con actitud y fortalezas Ferro igualó en Olavarría.

Igualó 1 a 1 con Estudiantes y volvió a mostrar pasajes donde fue superior a su rival. Facundo Eluayza había puesto en ventaja a los ferroviarios. El empate llegó a los dos minutos con un gol olímpico.

Por Flavio Iacomini

Foto El Popular de Olavarría “Que bien juega este equipo de Las Flores” fue la expresión hecha al cronista por un colega, relator histórico de Radio Olavarría (ya jubilado). Es que el “Tano” Sangala, una vez finalizado el primer tiempo vio como Ferrocarril Roca se plantó de visitante con la ambición de querer ganar el partido. Su misión: quería terminar primero en el grupo para poder en los cruces de Play off definir de local en el partido revancha. Si bien el conjunto florense ya estaba clasificado (terminó segundo), fue a la ciudad del cemento con la convicción necesaria de primero creer en sí mismo, razón que lo llevó a posicionarse en ofensiva con unos treinta minutos de Sergio Cenzano que desequilibró siempre por izquierda. Con un activo Juan Cruz Banegas que fue quien tuvo la primera jugada más clara con un remate a quemarropa abajo que el arquero Ezequiel Damiano logró tapar abajo. Estudiantes, al principio solo complicó un poco por la izquierda de su ataque con la zurda de Facundo Pérez, porque Bruno Peralta, uno de sus jugadores más importantes, estuvo bien controlado por Luis Peón. El lateral izquierdo contó siempre con la posición de ayuda de Ignacio Luciani, que corrió y mucho al igual que todos sus compañeros. Los 32 grados de temperatura se sintieron y mucho en la ciudad cementera. El criterio para manejar el balón y los pases cortos de Leandro Rodríguez y Luis María Suarez, la entrega de Facundo Eluayza, con la base sólida de sostén defensivo de Facundo Díaz y Michel Bertholet (los dos defensores centrales jugaron un gran partido) Ferro logró ser el equipo que más ocasiones de riesgo generó. El “Pelado” Raul Maciel, que debutaba oficialmente en remplazo del lesionado Emmanuel Tus, a los problemas iniciales por su costado derecho los fue resolviendo con su actitud. Logró en una ocasión importante pasar al ataque. Ganó una pelota cerca del banderín del córner y lanzó una asistencia que casi termina en gol Después, apareció la jugada de los 25 minutos, cuando luego de un envío de Luis Peón, el arquero rechazó y la pelota encontró la cabeza de Facundo Eluayza que al ver adelantado al 1, definió de cabeza por arriba desde afuera del área grande. Gol merecido, con festejo casi interrumpido porque a la salida del centro del campo, Estudiantes logró un tiro de esquina desde la derecha. La zurda de Facundo Pérez con poste y adentro para evitar la estirada de Pablo Abrego, convertir un golazo y empatar el partido. Después del descanso, los segundos cuarenta y cinco minutos fueron más parejos, sobre todo porque Estudiantes, con buen respaldo atlético se adelantó unos metros en el terreno de juego y creció el trabajo de su mediocampo. Empezó a jugar mucho el cansancio y tanto la dupla técnica Juan Cruz Candina –Luciano- Bertamino, como el entrenador del “Bataráz” Duilio Botella, comenzaron con los cambios. El ingreso de Nicolás Patrault y Juan Ignacio Curuchet le dio más aire y el equipo mantuvo su actitud de segur pensando en el arco de su rival. Cosa que refrendó luego con meter en cancha a sus dos delanteros Diego Barragán y Facundo Maciel. Ferro demostró también en el final que había ido a Olavarría a buscar su triunfo. Terminó atacando con las escaladas por derecha de Curuchet que solo falló en el remate final cuando ya había ingresado en el área en diagonal, una situación que antes ya había generado por dos veces. Un empate que dejó conformidad por lo hecho y que abre un panorama alentador para los cruces de Play Off. Ferro sabe a qué juega y tiene chapa de equipo de torneo Federal. Sus próximos rivales, para el de Las Flores, seguro serán caras conocidas. En su estadio, en estos torneos de AFA, no pierde desde el 2017. Para el futuro y para lo que vendrá, el peso de su historia reciente, no será poca cosa. Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Luis Peón, Raúl Maciel, Leandro Rodríguez, Michel Bertholet, Ignacio Luciani, Juan Cruz Banegas, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Facundo Fouléx, Darián Loggia, Iván Garcete, Nicolás Patrault, Diego Barragán, Facundo Maciel, Juan Ignacio Curuchet. D.T: Juan Candina-Luciano Bertamino. P.F. Miguel “Turi” Elgue. Estudiantes de Olavarría: Ezequiel Damiano, Mariano Reta, Gonzalo Páez, Lautaro Basterrica, Mariano Flores, Leandro Castares, Bruno Peralta, Bernardo Junger, Gonzalo Gómez, Facundo Cortadi, Facundo Pérez. Relevos. Julián Massón, Carlos Ruschetti, Kevin Gentil, Gonzalo Trapicho, Lucas Romero, Ramón Gaiotti, Emilio Seibel. D.T. Duilio Botella. Ayudante de Campo: Nicolás Serantes. Arbitro: Alejandro Krieger. Líneas: Walter Vargas y Luis Marín( Coronel Suarez).

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram