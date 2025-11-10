Con el orgullo en alto, en la madrugada de hoy llegó el Petroca de la ETI en caravana

Bajo la Dirección de Lucrecia Laguzzi, profesores, padres de alumnos llegaron en una caravana que ocupaba mas de 200 Mts. a las 01.20 hs de hoy, demorados ante un accidente fatal en el puente Zarate. El destacado vehículo eléctrico dio que hablar en Entre Ríos en el gran evento Desafío YPF. Bajo el volante, los alumnos pilotos fueron: Carla Ibarra-Supl. Agustina Berasain – Francisco Patronelli y Lautaro Duarte. El puesto final fue el 24, aunque dicho resultado es segundario ante tanta emotividad, ya que el vehículo funcionó de maravilla, si bien hubo detalles que no valen destacar, el Petroca, entusiasmó a toda la comunidad educativa y por inducción a gran parte de la sociedad florense donde participó por primera vez en un evento tan significativo.

