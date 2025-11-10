Científicos prueban con éxito un adhesivo que une huesos en minutos

Investigadores de la Universidad de Zhejiang, en China, desarrollaron un innovador adhesivo biológico capaz de unir huesos fracturados en apenas tres minutos. El avance promete cambiar por completo la traumatología moderna. El producto, llamado Bone 02, actúa como un pegamento que reemplaza los métodos quirúrgicos tradicionales. A diferencia de los implantes metálicos o tornillos, este gel no requiere incisiones profundas ni procedimientos prolongados, lo que reduce el dolor y los riesgos postoperatorios y por supuesto, el tiempo de recuperación de los pacientes. Inspirado en la naturaleza, el equipo científico observó cómo las ostras logran adherirse con firmeza a superficies húmedas, incluso bajo el agua. Esa capacidad biológica fue replicada en laboratorio para crear un compuesto con similar poder de fijación, pero completamente seguro y biodegradable.

Fuente: Clarín