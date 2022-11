Concejo Deliberante: Camuzzi informó sobre su atención presencial

Se desarrolló este jueves por la mañana una nueva sesión ordinaria del HCD local. La misma tuvo lugar como siempre en el salón «Dr. Oscar Alende» y contó con la presencia de la totalidad de los concejales. En el rubro Homenaje, hubo sentidas palabras hacia la figura del Dr. Darío Alfonso Bruschi, ex concejal y presidente del Concejo Deliberante período 1995-1997, fallecido esta semana. En el punto Asuntos Entrados, se leyó parte de una carta enviada por la empresa Camuzzi Gas Pampeana sobre los reclamos en cuanto a la atención de sus oficinas comerciales en nuestra ciudad. «A partir del 1/12/2021 Camuzzi reanudó la atención presencial de sus oficinas en la provincia de Buenos Aires bajo protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Actualmente se sigue con dicha atención con turnos previamente asignados con el fin de realizar una mejor atención y evitar tiempo de espera a los usuarios. También se atienden a aquellos clientes que se presentan sin turno respetando los protocolos aún vigentes en función de la capacidad de atención disponible para no generar demoras». Al pedir la palabra, el concejal Sebastián Lizarraga (Bloque Adelante-Juntos), afirmó que «luego vamos a leer la totalidad de la carta pero tenemos que decir que no es cierto en cuanto a lo de la atención espontánea. Hemos comprobado que eso no existe ya que hemos ido en diferentes horarios durante buena parte de la semana y en ningún momento se nos abrieron las puertas. La verdad, no sabemos a lo que se refieren. Si esto continúa habría que tomar otro tipo de medidas». Por su parte, el concejal Emiliano Fernández (Bloque Todos X Las Flores) manifestó que «coincido con lo que dice el concejal Lizarraga. En la nota hacen mención a cosas que no se cumplen, entre ellas la atención espontánea. No se informa acerca de los días y horarios de atención al público. Esta semana pasé el día martes y no había gente atendiendo. Es probable que en alguna otra ciudad se esté atendiendo al público pero aquí en Las Flores claramente no». Otros temas salientes del HCD fueron instalación reductores de velocidad y cartelería calle Ceretti e/Avellaneda y Cruz Marqués, colocación reductores en Cruz Marqués e/ Carramasa y Rivadavia, informe cantidad vehículos oficiales y maquinarias de trabajo. También fue aprobado por mayoría un Proyecto de Ordenanza presentado por el DE sobre convalidación de un convenio para centro almacenamiento de envases fitosanitarios. «Se trata de la sesión gratuita por un plazo de 10 años de una fracción de terreno ubicado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Se destina ese espacio para la construcción y funcionamiento por parte de la Asociación Campo Limpio para un Centro de Almacenamiento Transitorio», afirmó la concejal Vanesa Villalón (Bloque Todos X Las Flores).

