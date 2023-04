Concejo Deliberante: déficit habitacional, eje de una nueva sesión ordinaria

Se desarrolló en la noche del jueves una nueva sesión ordinaria del HCD en el salón «Dr. Oscar Alende». Fueron 17 los puntos tratados entre asuntos entrados del Poder Ejecutivo, Proyectos de Decreto y Proyectos de Resolución. Entre lo más destacado se envió a Comisión Plenaria una respuesta del DE al pedido de informe de la oposición sobre varios puntos en relación al proyecto realización 72 viviendas. «Es importante conocer en profundidad dicho informe ya que hay casi 3.000 familias anotadas para acceder a una vivienda según nos informó la secretaria de Desarrollo Humano. Eso refleja la necesidad habitacional que hay en nuestra ciudad», manifestó el concejal Sebastián Lizarraga (Bloque Adelante-Juntos). También se aprobó un Proyecto de Resolución del Bloque AJ sobre acciones necesarias para entrega viviendas del Barrio «Luz y Fuerza». «En una visita recientemente realizada por este cuerpo se pudo comprobar que las viviendas se encuentran aptas para ser ocupadas. Es por ello que se hace indispensable acelerar el proceso de designación de las mismas», resalta dicho Proyecto. «Agradecemos y felicitamos al Ejecutivo la concreción de las viviendas. Por otro lado, creemos que es momento de entregarlas, no dar ningún paso burocrático más y menos hacer uso político del tema», resaltó el concejal Federico Dorronsoro. «Esta gestión ha hecho mucho más que nadie sobre el tema de viviendas en nuestra ciudad. Hacer y seguir haciendo cosas por la gente es política y es una palabra que no me asusta. Casi 500 soluciones habitacionales se han logrado con políticas públicas nacionales, provinciales que han acompañado ésta gestión. Sabiendo que se están haciendo mucho en materia habitacional no nos pueden venir ahora a decir que se está haciendo política por 12 viviendas», subrayó el concejal Leonardo Municoy (Bloque Todos por Las Flores).

