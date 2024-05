Concejo Deliberante: extensa sesión con varios temas de interés

(foto archivo) Tal cual lo anunciado se desarrolló en la mañana de este jueves una nueva sesión ordinaria en el HCD local. Fueron 24 puntos los tratados en el orden del día más un asunto ingresado en 48 horas. La variedad de temas más los debates sobre tablas hicieron que el encuentro legislativo superara las tres horas de duración (puede verse la sesión completa en la red social del HCD). Entre lo más destacado, se trató un Proyecto de Decreto del Bloque Adelante-Juntos sobre gestionar reunión informe partida presupuestaria (presupuesto participativo). «No nos quedamos solamente con el rechazo por parte de nuestro bloque de lo que se informó en la Rendición de Cuentas en la sesión pasada. Esto depende pura y exclusivamente del Ejecutivo Municipal. En el 2023 se asignó un presupuesto de más de 53 millones de pesos quedando sin ejecutar algo más de 46 millones. Es decir que se ejecutó 6 millones. El pedido de reunión es para que venga el o los responsables encargados de ejecutar el presupuesto participativo para que nos digan por qué no se ejecutó nada», sentenció el concejal Sebastián Lizarraga. A su turno, la concejal Laura Risso (Bloque Todos por Las Flores), indicó que «éste no es un proyecto que hace solo el Departamento Ejecutivo. Acá hay un trabajo de participación y por eso tenemos que esperar los tiempos justos. Trabajar en los barrios locales no es lo mismo que trabajar en la zona rural. Los políticos que solamente se fijan en los números, fracasan». A continuación, Risso nombró los proyectos de vecinos para la localidad de Pardo. En otro orden, el Ejecutivo informó sobre partidas de artículos de limpieza e higiene personal destinados a establecimientos educativos. «En lo que va del año para el rubro artículos de limpieza, desinfección e higiene personal han ingresado 3.479.524 pesos para 69 servicios. Esto implica que, de enero a la fecha contamos con 50.427,88 pesos. O sea, un poco más de 10 mil pesos por mes y por servicio. Si tenemos en cuenta el proceso inflacionario es lógico que hoy todo resulta insuficiente», se leyó desde una nota enviada por el Consejo Escolar local.

Audio Laura Risso sobre presupuesto participativo

