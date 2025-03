Concejo Deliberante: oficialismo y oposición reflexionan sobre el discurso de apertura del intendente Gelené

(incluye audios) Luego del tradicional mensaje del jefe comunal quien dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el salón «Dr. Oscar Alende», la 91.5 habló con referentes de los tres bloques políticos que conforman el HCD local.

Concejal Leonardo Municoy (Bloque Todos X Las Flores):

«Como siempre un discurso remarcando los hechos que se han realizado en el último año y con algunos anuncios interesantes para la localidad como el nuevo Polo Tecnológico con el consecuente apoyo a los diferentes cursos de formación y carreras que se están desarrollando en Las Flores apostando al desarrollo del software. También anuncios relacionados al turismo como el anuncio de obras de próxima realización como el Parque Acuático en el Parque Plaza Montero que va a embellecer aún más ese lugar que los florenses tanto queremos. También la prestación de servicios que el municipio sigue brindando de una manera más que aceptable para la ciudadanía con un contexto nacional que claramente no acompaña».

Concejal Federico Dorronsoro (Bloque Adelante Juntos):

«Fiel a su estilo, el intendente hizo un raconto pormenorizado de lo que se hizo área por área. Eso, de algún modo, deja cierto sinsabor no por ser crítico sino porque uno estando en el día a día y en este medio político sabe lo que se hace pero también lo que falta hacer, muchas veces a través de lo que te transmite la gente. Uno espera saber, más allá de un recuento que es lógico y de hecho se tiene que hacer, qué es lo que va a suceder más adelante. Hubo tres pilares que se nombraron muy poco o casi nada como el trabajo, seguridad y tránsito».

Concejal Luciana Cocola Ganum (Bloque La Libertada Avanza):

«Escuchar hablar al intendente de diálogo, consenso y trabajo en conjunto me produce cierta sensación que se está lejos de eso. Porque cuando tuvo la oportunidad de lograrlo no lo hizo. El año pasado trajimos a Las Flores una inversión de seis millones de pesos de Nación que se pudo haber utilizado para mejorar la infraestructura y calidad de vida de los vecinos. Y no lo quiso aceptar. Tuvo la oportunidad de implementar programas de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana con soluciones concretas para los barrios más postergados y tampoco lo quiso aceptar. Entonces, ¿De qué diálogo y consenso habla?».

