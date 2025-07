Concejo Deliberante: piden mayor control a empresas prestadoras de PAMI

Ayer jueves 24 de julio se llevó a cabo una nueva Sesión Ordinaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores. En la misma, se trató el Proyecto de Ordenanza tratado en Labor Parlamentaria que impone el nombre a calles de la zona de la planta depuradora. Las personalidades propuestas fueron: Delfina María Cejas (víctima de los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955) para la calle de lo que es la continuación de Avda. Manuel V. Paz desde la Ruta Nacional 3 hacia el este, María Dolores González (impulsora del Centro Tradicionalista La Tacuara y otras Asoc. de la comunidad) a la primera calle paralela a Avda. Delfina María Cejas, Ángela Enriqueta Toma (fundadora de la Escuela Dante Alighieri) a la continuación de la calle Alem, desde la Ruta 3 hacia el este, Elsa Núñez (Directora de la Escuela N°10 e impulsora de la escuela Secundaria Media N°1) a la primera calle paralela a la colectora este de la Ruta Nacional 3, Francisca Isabel Colina (poeta y autora de la canción de la Escuela Normal) a la segunda calle paralela a la colectora este de la Ruta Nacional 3, Adriana Patricia Fullone (maestra rural, fundadora de una escuela en Río Negro y reconocida como Maestra Ilustre de la Nación) a la tercera calle paralela a la colectora este de la Ruta Nacional 3. También se hizo mención a la Liga de Fútbol de Las Flores por su 90° aniversario ocurrido el pasado 6 de junio del presente año anunciando que se le hará un reconocimiento. También se la felicitó por el trabajo de investigación que se realizó este último tiempo para dejar documentada la rica historia del fútbol de nuestra ciudad. Entre los Proyectos de Comunicación, el Bloque Adelante Juntos elevó un pedido informe a PAMI sobre funcionamiento prestaciones en su totalidad (principalmente servicio de ambulancia). «Este pedido surge a partir de la inquietud de una vecina adulta mayor que sugiere un mayor control o auditoría en el contrato de las empresas prestadoras de servicio de traslados en ambulancia puntualmente debido a una situación personal donde las condiciones de traslado que vivió hace unos días fue muy precaria», explicó la concejal Luciana Plini. Más allá del pedido en sí, el Bloque Todos X Las Flores y el Bloque Adelante Juntos coincidieron al afirmar que «tanto desde PAMI como en IOMA sus responsables argumentan que no los dejan venir a reunirse con nosotros. Entonces que nos digan en una nota quiénes y por qué no los dejan». Otro de los temas debatidos en la jornada del jueves 24 estuvo relacionado a las pensiones no contributivas. Además se trató el Proyecto de Ordenanza para el renombramiento de la cuadra de la Avenida Rivadavia que va desde la Avenida Carmen hasta la Avenida San Martín para que se denomine Pasaje «Papa Francisco», entre otros temas. Por otro lado se le realizó un homenaje al equipo de natación del Natatorio Municipal “Hugo Mauro” por su destacada colaboración y participación con la disciplina evidenciando su compromiso con el desarrollo de los deportistas en la promoción de esta actividad brindando un ambiente propicio para el crecimiento de las y los nadadores. Así, se les entregó un diploma a los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco como así también a los nadadores Luca Branchesi, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Benjamín Lemma González, Macarena Espinosa, Guadalupe Valerio, Santino Lemma González, Delfina Antonelli Gigena, Candelaria Lemma González y Valentina Perazzo Iriarte, felicitando a todos ellos por la destacada labor en diferentes torneos representando a la ciudad de Las Flores.

About The Author