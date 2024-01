Concejo Deliberante: tiene media sanción la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2024

Por 9 votos contra 5 fue aprobada en la noche de éste jueves la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2024. Como informó en su momento la 91.5, el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo contempla una suba de entre el 120 y 140% en las tasas municipales. También se prevé una bonificación del 15% para contribuyentes sin deuda y con el pago a término. El proyecto también suspende para este año el pago de otras tasas como publicidad y propaganda para los comercios locales (no así empresas regionales o nacionales), ocupación de espacios públicos y espectáculos públicos. «Para analizar a fondo el proyecto es imposible no posicionarnos en el año anterior. Aquella vez la Ordenanza Fiscal e Impositiva contemplaba un aumento del 50% para el primer semestre y otro 20% para el segundo semestre. Esto hizo que se cerrara el año con un 80% acumulado en las tasas. Si a ese panorama lo trasladamos a la inflación actual que está por conocerse nos da inevitablemente un desfasaje importante. Es por eso que la actualización de tasas recuperaría ese desfasaje. Esta suba no es sólo a efectos recaudatorios sino de garantizar la continuidad de la prestación que realiza el municipio a cada vecino», sostuvo el concejal Ezequiel Coronel (Bloque Unión por la Patria). El proyecto, que ahora tiene media sanción, será tratado próximamente en la Asamblea de Mayores Contribuyentes para su sanción definitiva.

