Confirmaron que pasará con el feriado del 17 de Agosto

Este año, el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, cae en sábado. Aunque no es un feriado inamovible, el calendario oficial no contempla ningún corrimiento o agregado de feriado puente para esta fecha. La Cámara Argentina de Turismo había solicitado que el feriado se trasladara al lunes 19 de agosto, con el objetivo de formar un fin de semana largo que pudiera beneficiar al sector turístico. Esta petición había generado esperanzas en el sector, que veía en el finde largo una oportunidad para reactivar las ventas. Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, expresó: “Como consecuencia del gran trabajo que hemos realizado desde el ámbito privado adecuando los precios para que los argentinos pudieran disfrutar de este fin de semana en términos turísticos, hemos tenido destinos con una ocupación por encima del 70%”. Hani subrayó la importancia de establecer el lunes 19 de agosto como feriado para apoyar al sector en temporada baja. “Es imprescindible establecer como feriado el lunes 19 de agosto, para poder acompañar al sector en temporada baja”, afirmó. También destacó la necesidad de “seguir fortaleciendo el trabajo público-privado con medidas y herramientas que nos permitan acompañar el contexto actual e impulsar al turismo, motor que moviliza trabajo y oportunidades en todo el país”. A pesar de las expectativas del sector turístico, el Gobierno confirmó su decisión de no trasladar el feriado al lunes. Por lo tanto, el feriado del 17 de agosto permanecerá en sábado, lo que significa que pasarán tres meses sin un fin de semana largo.

Fuente: Infozona

