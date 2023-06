Contador Mario Elgue: “Estado inteligente y eficiente que no sea un reservorio de empleados”

La entrevista en la mañana de “El Periodístico” fue con el impulsor del Ipac en la década del 90 y ex Pte. Del Inaes contador Mario Elgue.

“La importación china evita utilizar dólares porque el Banco Central está como mil millones de dólares por debajo, es decir que está utilizando dólares que son de encaje, lo de China se planteó como una expectativa importante, ellos están interesados en el litio, el puerto en el sur que está rechazado políticamente, pero probable que venga del lado alimenticio…lo que nos pone en un tembladeral es la vuelta de Massa al fondo monetario, esta pidiendo un adelanto de los desembolsos que nos hace el fondo, es como un asiento contable, el fondo te da los dólares para pagar los vencimientos, antes de fin de mes llegarían a 3 mil millones de dólares…lo que pretende Massa es que le adelanten 10.000.- millones para fortalecer las reservas, hasta ahora eso no se ha concretado…no es un plan, digamos, es un parche, una suerte de Plan Aguantar….son los dólares del fondo, si ellos flexibilizaran podrían anticiparla…” Por otro lado dijo: “Cristina rechaza al fondo como si fuera el culpable de los males, se recurre al fondo porque se agota el financiamiento en el negociado internacional…somos partícipes del fondo…el tercer accionista es China. El Fondo te da plata cuando tenés un desequilibrio en tus reservas, recurrir al Fondo es cuando no hay otra alternativa…hoy está claro que todos los países del mundo ya hablan de la inflación como cosa del pasado, el único que no lo ha solucionado con otros cuatro o cinco es Argentina, el origen está en el déficit fiscal, en el desorden macroeconómico y en un gobierno al cual nadie cree ni confía…De la crisis del 2001 se salió a través de políticas firmes del tándem Duhalde y Remes Lenikov..la la época en que la gente gritaba que se vayan todos, no se fue nadie pero lo que sí pasó es que los partidos políticos se fueron desintegrando, el único que mantiene cierta seriedad en cuanto al debate es el radicalismo, mantiene sus convicciones, podrá gustar o no, pero es saludable que debatan dentro de su partido, el peronismo se ha fragmentado en mil pedazos, toda la franja Larreta, Morales, Pichetto, Carrió piensan de una manera y del otro lado Bullrich, Macri y otros plantean diferente… Lo de Milei es un fenómeno en algunos puntos, en las provincias casi no se presentan, se está desinflando creo yo, plantea cosas alocadas, que toda la política es una casta de chorros, se ha encontrado con un presente duro que es conformar un plantel con lo que él ha llamado la casta…” Por otro lado, se expresó por el folklore político del oficialismo: “un poco y la fórmula esté en torno a Massa para ser candidato, él no lo dice pero es su objetivo central, actúa de hecho como un presidente mientras Fernández hace turismo…me da impresión que se buscará algún mecanismo formal para sacar del medio a Scioli, le están pidiendo que tenga un porcentaje de avales de los partidos de Unión por la Patria, no sé si va a resistir….Aníbal dijo que si no le dan flexibilidad recurrirían a la justicia…”

ENTREVISTA COMPLETA A MARIO ELGUE

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram