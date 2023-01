Continúa interrumpido el servicio de tren de pasajeros en Las Flores: «No sabemos cuándo volverá»

En plena época vacacional y mientras otros servicios de larga distancia operan normalmente, el tren de pasajeros ramal Constitución-Bahía Blanca sigue inhabilitado para circular debido a obras en el puente del Río Salado. Así lo confirmaron desde la estación local. «Aún no se nos ha informado cuándo volvería a correr. Lo que estuvimos haciendo en este tiempo es devolver el importe a aquellos que habían reservado su pasaje antes de la suspensión. Aparentemente algunas mejoras en el puente se habrían hecho pero oficialmente no sabemos cuándo volvería a correr. Se habla de febrero», afirmaron a la 91.5. La página oficial de Trenes Argentinos no ha emitido novedades al respecto. Vale recordar que el servicio que sufrió en febrero de 2022 un grave descarrilamiento en Olavarría. El tendido y mantenimiento de vías depende de FerroSur Roca, cuya licitación vence a finales de 2023. Luego, pasará a manos del estado.

