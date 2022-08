Córdoba: un chofer armó un grupo de whatsapp para que sus pasajeros no lleguen tarde

Un chofer de la línea 74 de colectivo creó un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros habituales por dónde va y puedan llegar a tiempo a la parada. Tras el buen gesto, un usuario de la línea lo contó en un tuit y se viralizó. “Vamos que llegan tarde” se llama el grupo que ideó Miguel, el conductor. La publicación se llenó de comentarios rápidamente donde agradecen por la “buena onda” y destacan la iniciativa. “Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada como un pe…”, escribió Julián, uno de los pasajeros habituales. (@julyrossi20). A veces, las pequeñas noticias pasan inadvertidas o incluso, a muchas personas les cuesta creerlas. Por eso, en un segundo tuit, Julián expresó: “Adjunto evidencia” y junto al epígrafe publicó una captura de pantalla en video donde se puede ver el chat del grupo y se escuchan los audios del chofer avisando cuanto falta para llegar a las paradas, a medida que va recorriendo las distintas calles. “Es un genio, por más choferes así”, comentó otro pasajero.

Fuente: Cadena 3

