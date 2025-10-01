1 de octubre de 2025

Corte programado de ABSA este jueves

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

ABSA informa que mañana, jueves 2 de octubre, se realizarán trabajos de reparación de cañería en la red de agua de Las Flores. Para llevar adelante las tareas, deberá interrumpirse el suministro de agua entre las 7:00 y las 10:00, en el sector comprendido por la Avenida 17 de Octubre hasta Colectora Ruta 3 y desde Avenida Perón hasta Avenida Independencia. Ante esta situación, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas domiciliarias para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.

