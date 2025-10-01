1 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: Sub-DDI y una nueva detención por abuso sexual agravado

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la mencionada dependencia policial a la detención de una persona mayor de edad. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado FERRARI JUAN SEBASTIAN s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO – REITERADO – LAS FLORES ”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Barberena Federico, titular del juzgado de garantía Nro. 2, todos del Departamento Judicial de Azul. La víctima había radicado la denuncia correspondiente el día 6 de Septiembre del año 2024, en Comisaria de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de que el imputado en fechas indeterminables pero ubicables entre los meses de Marzo y Abril del año 2017, amenazó y abuso sexualmente de la denunciante  (hija del imputado y con quien convivía) de autos cuando la misma tenía 14 años de edad. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Corte programado de ABSA este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Audios de la inauguración de la expo: Gelené – Kovarsky

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Con activa participación se desarrolló la Asamblea Electoral de Distrito

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Policiales: Sub-DDI y una nueva detención por abuso sexual agravado

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de ABSA este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Audios de la inauguración de la expo: Gelené – Kovarsky

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Con activa participación se desarrolló la Asamblea Electoral de Distrito

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.