1 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Prof. Bruno Cáceres: «Mañana jueves ya regresaríamos al Jardín»

1 minuto de lectura
33 minutos atrás Fm Alpha

Realizado el proceso de desinfección en el Jardín 905 del Barrio Traut luego de detectar la presencia de murciélagos, la 91.5 habló con el director del establecimiento educativo. «Nosotros tuvimos la semana pasada un episodio relacionado con la presencia de estos ejemplares que se refugiaron en algunos lugares de la institución. Por sentido común no tuvimos casos presenciales durante dos días y automáticamente se avisó al Consejo Escolar que a su vez envió a una persona a cargo del control de plagas. Precisamente hoy se culminó con ese trabajo y mañana jueves ya regresaríamos al Jardín». Cáceres también se refirió al caso positivo por rabia de uno de estos ejemplares. «No sabemos realmente si fue uno de los que estaban en el Jardín. Sí nos enteramos que vacunaron perros y gatos en esta zona y nos parece que está muy bien».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Policiales: Sub-DDI y una nueva detención por abuso sexual agravado

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de ABSA este jueves

9 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Audios de la inauguración de la expo: Gelené – Kovarsky

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Prof. Bruno Cáceres: «Mañana jueves ya regresaríamos al Jardín»

33 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: Sub-DDI y una nueva detención por abuso sexual agravado

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de ABSA este jueves

9 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Audios de la inauguración de la expo: Gelené – Kovarsky

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.