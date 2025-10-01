Prof. Bruno Cáceres: «Mañana jueves ya regresaríamos al Jardín»

Realizado el proceso de desinfección en el Jardín 905 del Barrio Traut luego de detectar la presencia de murciélagos, la 91.5 habló con el director del establecimiento educativo. «Nosotros tuvimos la semana pasada un episodio relacionado con la presencia de estos ejemplares que se refugiaron en algunos lugares de la institución. Por sentido común no tuvimos casos presenciales durante dos días y automáticamente se avisó al Consejo Escolar que a su vez envió a una persona a cargo del control de plagas. Precisamente hoy se culminó con ese trabajo y mañana jueves ya regresaríamos al Jardín». Cáceres también se refirió al caso positivo por rabia de uno de estos ejemplares. «No sabemos realmente si fue uno de los que estaban en el Jardín. Sí nos enteramos que vacunaron perros y gatos en esta zona y nos parece que está muy bien».

