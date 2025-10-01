Audios de la inauguración de la expo: Gelené – Kovarsky

Compartimos un extracto escrito de la alocución del presidente de Carbap Ignacio Kovarsky y el intendente Alberto Gelené realizado el sábado pasado en el acto inauguración de la expo.

Ignacio Kovarsky:

“Traigo el saludo de toda la Comisión de CARBAP pese a la lluvia, esta edición sigue en pie…Tratamos de representar todo lo que pasa en el campo hablándolo luego en todas las comisiones internas, porque lo que pasa en el campo tiene que pasar en CARBAP. Es que se necesita salir de este dar vuelta y vuelta siempre sobre lo mismo, acá se habló de caminos y los caminos no sólo es para sacar la producción que es necesario porque la gente dice que hay que producir más, sino para que cuando un gaucho se cae del caballo necesitamos un camino en buenas condiciones para que llegue la ambulancia. O cuando se habla de igualdad entre los chicos que se educan en el pueblo, los chicos del ámbito rural también necesitamos los caminos en buen estado para llegar a la escuela. Es que al fin y al cabo son el primer punto del campo con el resto… Eso queremos significar para todos los intendentes y personas que tienen que entender que no hay ciudadanos de primera y segunda. Los caminos hoy están anegados en muchos lugares y eso muestra el déficit que tiene. Si tienen las obras adecuadas no hay déficit, pedimos a la Nación que continue con el Plan Maestro del Río Salado hay un tramo que les corresponde y estamos pidiendo que se reactive… Vivimos un tiempo complicado y ahora tratando de entender que pasó recientemente con el tema de las retenciones. No fue para los productores, fue una condición necesaria que el gobierno que buscó encontrando una salida y no todos la pudieron aprovechar. Fue una medida que por la volatilidad del tipo de cambio terminó siendo un negocio para pocos. CARBAP no le dice qué hacer a los productores con su producción, pero sí que se informen para no quedar siempre en la misma…En la medida que podamos decir que tenemos una provincia que acompañe con infraestructura, políticas que nos dejan producir se puede cambiar, con fitosanitarios seguro, no tiene error de pulverización si se hace bien, en la medida que se haga eso, la argentina va a producir más, sino seguiremos igual, misma cantidad de granos, menos cabezas de ganado, mismo litros de leche, y lo peor de todos cada vez más pobreza…como puede ser que fue el único país que no resolvió el tema de la inflación, es un tema que el resto si resolvió, algo tenemos que haber hecho mal…”

AUDIO COMPLETO DE IGNACIO KOVARSKY

Intendente Alberto Gelené

“Debo reconocer el esfuerzo de la Sociedad Rural de sus colaboradores y de los expositores… Con respecto a los caminos hemos detectado necesidades y por ello se han hecho obras de emergencia en el marco de esta situación extraordinaria con niveles de lluvia que superan lo histórico, de hecho, si no se hubieran hecho en su momento obras como en el Pago de Oro, Canal Risso, puentes del Arroyo Las Flores, etc. hubieran tenido muy graves consecuencias a pesar que las hemos tenido por el nivel y la magnitud de esta inundación… Cuando pase esta situación debemos levantar algunos caminos que han quedado críticos como también mejorar el alcantarillado, pero sin desmerecer todo el trabajo hecho que ha sido mucho y muy importante. Siempre en nuestra gestión fue una obligación comprar una motoniveladora por año… Lo hicimos en la gestión anterior, los cuatro años que nos precedieron no se compró ninguna. Acaba el HCD de aprobar una compra por leasing de otra motoniveladora cumpliendo ese hito y poder trabajar en los caminos… Debemos comprometer nuestros talentos para el bien común. Hoy me preocupan las divisiones, los enfrentamientos, la práctica del “anti”. La sociedad a veces toma esas cosas como normal. Me gustaría que cambien estas costumbres”.

AUDIO COMPLETO DEL DISCURSO DEL INTENDENTE GELENÉ

About The Author