Con activa participación se desarrolló la Asamblea Electoral de Distrito

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada informa que el día 30 de septiembre de 2025 se llevó a cabo, con activa participación de los asociados, la Asamblea Electoral de Distrito en la sede del Club Juventud Unida, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social. En esta ocasión, participaron 145 asociados habilitados para votar, quienes ejercieron su derecho en un marco de total normalidad, compromiso y respeto institucional. Cabe destacar que en esta elección se presentó una sola lista, denominada “Unidos por la Cooperativa”. El Consejo de Administración agradece profundamente la participación y acompañamiento de los asociados en este importante acto democrático, que fortalece la vida institucional de la cooperativa y reafirma el compromiso con toda la comunidad.

