Operativo sobre un caso positivo de rabia en murciélago: «En tiempo récord»

En el día de ayer martes se realizó un operativo de control de foco en las cuadras aledañas al CAPS del Barrio Traut luego de que se conociera la noticia de un caso positivo de rabia en un murciélago. «Se realizó en tiempo récord un operativo con más de un centenar de perros y gatos que recibieron una dosis de la vacuna antirrábica», explicó a FM Alpha la médica veterinaria Agustina De Felipe, del Area de Cuidado Animal municipal a cargo del operativo. «El análisis donde se detectó el caso positivo se hizo en Zoonosis de Avellaneda y de inmediato solicitamos dosis extra de la vacuna en Azul. La única forma de tener controlada a la población de mascotas es precisamente con la vacunación».

