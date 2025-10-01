1 de octubre de 2025

Movimiento Cooperativo Las Flores: resumen de la 4ta. etapa del Concurso Cooperativo

(foto archivo) De acuerdo al cronograma de actividades se llevó a cabo en el Teatro Español de nuestra ciudad la puesta en escena de 12 obras preparadas por los alumnos de los 5° años de nivel Secundarios quienes tuvieron la consigna, por nuestra parte, de elaborar un guion en donde se vieran reflejados los conocimientos adquiridos en materia cooperativa. Algunos fueron muy serios representando reuniones, constituciones o asambleas ordinarias y otros presentaron temas más cómicos, sin dejar de lado el objetivo. Las escuelas que participaron y los títulos elegidos fueron: Dante “El reality de las cooperativas”; Secundaria 2 Sociales I “La vecindad del Chavo”; Instituto San Miguel Sociales “Talleristas recuperando una empresa”; ETI Electromecánica “Vecinos Unidos”; Instituto San Miguel Economía “”Unidos por el pan”; Secundaria 2 Naturales “Master chef”; Secundaria 2 ARVIS “Mamá Cora”; Secundaria 1 Comunicación “Los Argento”; Secundaria 3 “Cooperativas de festejos”; Secundaria 2 Sociales II “La fuerza de la unión”; Secundaria 1 Economía “La masa popular” y CEPT Coop. Estudiantil “Votemos con las botas puestas”. Durante la última semana los jóvenes tuvieron oportunidad de utilizar el Teatro para ensayar sus obras contando con el apoyo del personal del mismo que dedicó, incluso, horas fuera de su trabajo para que se lograra el objetivo. Deseamos agradecer a todos los que hicieron posible esta nueva etapa, personas e instituciones, y sobre todo felicitar a los alumnos por su comportamiento y dedicación. A partir de ahora nos preparamos para la última etapa que tendrá lugar el viernes 17 de octubre. Próximamente mantendremos una reunión para ultimar los detalles de este encuentro que, como todos los años, sirve para realizar la evaluación del Concurso y analizar los pasos a seguir el próximo año.

MOVIMIENTO COOPERATIVO DE LAS FLORES

