Lalcec Las Flores: Octubre comienza a vestirse de rosa

Una vez más, y como cada año, Lalcec Las Flores invitó en este nuevo mes a vestir la ciudad de rosa. «A los comerciantes a vestir sus vidrieras como años anteriores y a toda la población en general para colocar un detalle rosa en el frente de sus casas. También a los profesionales de salud en los lugares donde atiendan y a todos los que deseen sumar. El motivo es tomar conciencia en la Prevención del Cáncer de Mama», indica la gacetilla informativa. «Recordamos hacerse los controles anuales y en especial la Mamografía, para evitar riesgos posteriores. ¡PREVENIR ES CURAR!», manifestó finalmente la entidad.

About The Author