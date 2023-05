Cristina Kirchner confirmó su decisión «razonada y pensada» de no ser candidata: «No voy a ser mascota del poder»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será «mascota del poder por ninguna candidatura» y reiteró que «la proscripción» no es a una persona, sino «del peronismo». «No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal», dijo. Cristina Kirchner expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación y también en la previa al acto en la 9 de Julio del 25 de mayo en donde iban a pedir que confirmara sus candidatura. En una carta dirigida «a los compañeros y compañeras» publicada en su sitio web, la ex mandataria ratificó de esta forma que no competirá las próximas Elecciones Presidenciales, tal cual lo había anunciado en diciembre pasado tras haber sido condenada en la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. «No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón». «Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó», agregó.

Fuente: Perfil

