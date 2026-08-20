Damiana Torreta Conc. De Adel. Las Flores tema sorteo de viviendas: “Lo que hacemos es pedir las explicaciones a quienes corresponden”

En “El Periodístico” estuvimos conversando con la joven concejal del bloque ALF Damiana Torreta luego de la sesión del fin de semana pasado. Entre los temas mas sobresalientes de la charla, Torreta se explayó sobre el sorteo de viviendas, arreglo de calles, sesión sobre la ruta 3 acompañando a los autoconvocados, el cobro por parte la empresa Camuzzi en el agregando seguridad e higiene en las facturas de energía en gas, rematando se tocó la parte política partidaria.

“Hemos siempre acompañado la política habitacional, lo que pasó con este segundo sorteo también tuvo muchas dudas, lo tratamos desde el primer momento con mucha seriedad y sin hacer política partidaria y sin poner palos en la rueda, pero sí marcar lo que se hace mal. En los dos sorteos lo que hacemos es pedir las explicaciones a quienes corresponden, no nos parece justo que pasen desde el Ejecutivo la pelota al Concejo Deliberante. No podemos tomar posición si no podemos tener cierta información, ¿se sabía que iba a ser de esa manera? ¿Que la centena iba a quedar fija? ¿Por qué se iba a hacer el listado por orden alfabético? Es algo del Ejecutivo, en primera instancia el error fue de la Escribanía de Gobierno y ahora el Ejecutivo local, lo que pedimos es información, además nos llovieron mensajes de vecinos… Aún con todos los cuestionamientos ya nos dijeron que este sorteo es el que queda fijo y válido…”

Sobre sesionar a la vera de la ruta nacional 3, dijo: “Se propuso hacer una sesión en la ruta y bueno, se está trabajando en Comisión al igual que Azul, si nos unimos tendremos más fuerza para reclamar por la construcción de la autovía…”

Le consultamos si realmente los concejales deben solicitar al ejecutivo la reparación de una calle, Torreta, dijo: “Uno ve las problemáticas, somos 14 concejales que solemos andar por distintas zonas de la ciudad y hay proyectos como el pedido de reparación de calles que son necesarios llevarlos al Concejo…”

Ante el agregado en varios municipios del ítems “Tasa seguridad e higiene Municipalidad de Las Flores” por parte de la empresa Camuzzi Gas Pampeana en sus facturas, dijo: “Hubo una respuesta de Asuntos legales del municipio sobre la situación de Camuzzi, la factura aparece un ítems tasa de seguridad e higiene, preguntamos porque todos los usuarios tienen derecho a saber qué se están preguntado, nos dirigimos a Camuzzi, y queremos que la empresa sea la que conteste a qué se debe esa inclusión…” Decía.

Sobre la ordenanza de generar un fondo como respaldo en salud, dijo: “Fue una iniciativa nuestra la creación del fondo para empelados municipales…La idea principal es para los empleados municipales que cobran muy poco, además de que IOMA no funciona como corresponde, es un fondo en caso que tengan algún tema de salud que no pueden costear presentando los requisitos y ser evaluados. Ahora el bloque T X Las Flores lo presentó con una pequeña modificación en las formas…”

Sobre política partidaria, expresó: “En la parte política venimos muy bien, estamos trabajando en distintas mesas de trabajo con diferentes temas, estamos preparándonos con un proyecto de gobierno alternativo para la ciudad, vamos a tener candidato propio, sería temprano decir algún nombre, después veremos la coyuntura política para ver cómo se desarrolla, estamos trabajando fuertemente en eso…Uno piensa en un candidato a intendente pero también en el equipo que tiene detrás, no es fácil manejar la intendencia hoy en día. Hay profesionales que se nos han acercado con ganas de aportar para que nuestra ciudad prospere…No existe mesa chica, estamos todos juntos. Si no nos convence algo del radicalismo no tendremos problemas en ir con boleta corta. Hay dirigentes que no quieren ir detrás del radicalismo por ciertas decisiones que toman, bueno, nosotros haremos lo mismo, iremos con boleta corta porque estamos preocupados por el bienestar de los florenses…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A DAMIANA TORRETA

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