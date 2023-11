Daños en el Rancho museo

El Rancho museo nació bajo la idea de la profesora Daniela Pereyra y se encuentra en calle Caseros 577. El mismo es un lugar cultural donde no priman los $ segun su fundadora, ya que todo lo que se hace y se disfruta, no tiene aspiraciones comerciales y el costo de mantenimiento es respaldado por Daniela. En un hecho lamentable, el mismo hace unos días ha sufrido daños realizados por menores de edad.

“Todo lo que hacemos es gratis, actividades, biblioteca al paso, peñas, reuniones. El sábado pasado hicimos el Día de la Tradición inaugurando nuestra biblioteca, cuando fuimos vi todo desordenado, los libros revueltos y tirados afuera. Lo ordeno, el martes viajamos y cuando regreso voy al museo y encuentro todo desparramado. Miro las cámaras que están instaladas en el lugar. Para nuestra sorpresa vimos dos menores, el padre pasó por el rancho y al decirle, recibimos insultos. Cuando dijimos que los íbamos a denunciar nos amenazaron. Con esa situación hay una menor que está en una situación de familia no socializada, duele porque el esfuerzo es mucho, estamos todos los días. También tenemos una huerta con los chicos de la Escuela 8. La idea es tener un lugar donde la gente pueda ir sin pensar en el dinero, todo hoy es por dinero, en nuestro espacio no hacemos eso. Con la entrega de plantines nos quisieron dar dinero y la idea es que sea gratis, los que estamos ahí pensamos en decirle a la gente “Vení a escuchar música y pasarla bien”, Tenemos mucha gente enganchada con nuestra propuesta y colaborando. Y cuando nos hacen cosas así gente inadaptada nos duele, espero que no sea la última vez…No hicimos la denuncia porque le queremos dar la oportunidad a la menor para que venga y nos pida disculpas, no públicamente, que fuera al Rancho y se arrepienta de lo que hizo…” dijo Daniela.

ENTREVISTA A DANIELA PEREYRA