Dejó de ser obligatorio el uso de tapaboca en lugares cerrados en CABA

El Gobierno porteño anunció que a partir de este jueves dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados y transporte público de la ciudad de Buenos Aires, pero desde Nación se aclaró que de acuerdo a las recomendaciones de la cartera de Salud deberá seguir utilizándose en el transporte público de jurisdicción nacional, lo que incluye 32 líneas de colectivos que recorren exclusivamente CABA y los trenes. En la ciudad de Buenos Aires circulan 135 líneas de colectivos, de las cuales 103 son interjurisdiccionales (con recorridos que incluyen partidos del conurbano bonaerense), en tanto las 32 restantes tiene origen y destino dentro de CABA, y en todas ellas sigue siendo obligatorio el uso del barbijo, según explicó en un comunicado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Las 32 líneas son la 4, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151, que como aún no fueron incorporadas a la administración porteña, rige para ellas la normativa nacional. Lo mismo ocurre con los trenes, que son de jurisdicción nacional, pero no con los subtes que administra la Ciudad, y donde sí se aplica la nueva recomendación de no obligatoriedad de uso de tapabocas.

Fuente: Télam

